Une ambiance «débile» à Nashville

Nashville n’a jamais été reconnu comme une grande ville de hockey dans la LNH. Toutefois, depuis le début des séries éliminatoires, les partisans des Predators sont présents, mais surtout très bruyants.

«C’est complètement débile ce qui se passe dans la ville et dans l’aréna lors de nos matchs, a souligné Frédérick Gaudreau. Ils sont debout du début à la fin pour nous encourager.

«C’est spectaculaire et je n’ai jamais vu une telle chose auparavant.»

Le Québécois et ses coéquipiers savent que la foule du Bridgestone Arena est derrière eux, et ce, avant même de mettre un patin sur la surface glacée.

«On est dans le vestiaire et on a l’impression que l’édifice shake tellement c’est bruyant. On peut très bien le sentir», a ajouté le hockeyeur de Bromont.

On peut s’attendre à ce que la ferveur des amateurs de Nashville atteigne un autre niveau lorsque leurs favoris sauteront sur la glace pour le troisième match de la finale de la coupe Stanley.

Des bouchons pourraient alors être utiles aux joueurs et aux entraîneurs de la formation visiteuse.

La fierté des parents

Durant les célébrations de lundi, Gaudreau a eu une pensée spéciale pour ses parents et ses amis qui l’ont toujours encouragé pendant son chemin vers la LNH.

«Je sais que c’est beaucoup d’émotions pour eux, a-t-il souligné. Mon histoire est particulière, mais je suis parvenu à la vivre en demeurant moi-même.

«Je ne sais pas s’ils réalisent l’ampleur ce qui m’arrive.»

Pour les remercier de leur appui au fil des années, il aimerait bien les récompenser en leur offrant une paire de billets pour la finale même s’il ne sait pas toujours quand il enfilera l’uniforme des Predators.

Une opportunité en or

S’il a la chance de disputer une partie pendant l’étape ultime, Gaudreau compte bien en profiter du début à la fin. Il sait très bien que ce serait une occasion en or d’obtenir de la visibilité.

«Ce sont les seuls matchs qui se jouent dans la meilleure ligue au monde, a affirmé l’attaquant. C’est une opportunité de plus de me faire voir.»

L’arrivée des Golden Knights de Las Vegas pourrait lui ouvrir une porte pour un poste régulier dans la LNH. Par contre, avant de penser à la saison prochaine, il aimerait graver son nom sur la coupe Stanley.