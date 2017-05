Odell Beckham Jr. toucherait 5 M$ par année pour porter des souliers Nike

Odell Beckham Jr., le spectaculaire receveur de passes des Giants de New York dans la NFL, aurait signé un faramineux contrat avec la compagnie Nike.

Selon NFL.com, le contrat entre Beckham et Nike serait d’une durée de cinq ans et rapporterait au joueur étoile 5 M$ par année. Il s’agirait d’ailleurs de l’entente la plus lucrative de l’histoire de la NFL pour un contrat de souliers.

Le numéro 13 des Giants de New York encaissera 3,3 M$ en salaire en 2017-2018, soit 1,7 M$ de moins que ce que lui rapportera son entente avec Nike.

Selon ce qu'a rapporté nicekicks.com, Adidas tentait également de mettre sous contrat le receveur de passes. Pour garder Beckham Jr. dans leurs rangs, Nike aurait égalisé l’offre d’Adidas.

Souliers personnalisés

Le grand engouement de ces compagnies envers Odell Beckham s’explique entre autres par la popularité de ses souliers personnalisés.

Le joueur des Giants a lancé, lors de la dernière saison, une mode qui a fait beaucoup de bruit dans la NFL. À chaque match, le receveur portait une paire de souliers personnalisés selon ses inspirations, ses idoles, et même sur les évènements marquants de l’actualité.

Voici quelques exemples de souliers personnalisés qu’a portés le joueur au courant de la dernière saison.

Merrry Christmas !!! And happy holidays ! Une publication partagée par Odell Beckham Jr (@obj) le 25 Déc. 2016 à 8h28 PST

Salute to service @k_o.brand_kickasso Une publication partagée par Odell Beckham Jr (@obj) le 6 Nov. 2016 à 16h54 PST

"Let up the suicide doors this is my life homie u decide yours..." @kanyewest @k_o.brand_kickasso u killed these Une publication partagée par Odell Beckham Jr (@obj) le 1 Janv. 2017 à 18h27 PST

"Feel the force" @k_o.brand_kickasso Une publication partagée par Odell Beckham Jr (@obj) le 4 Nov. 2016 à 13h09 PDT