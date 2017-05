À un gain de l’impossible

«Il y a zéro pression sur nous, a dit Mike Hoffman, l’auteur du but gagnant lors de la sixième rencontre de cette série. La pression est dans le camp des Penguins. Ils sont les favoris. Nous garderons la même approche. Oui, c’est un septième match. Il y a plusieurs joueurs au sein de notre équipe qui n’ont jamais vécu ce type d’expérience au niveau de la LNH. Mais nous ferons confiance à notre structure et notre système.»

«Je ne regarde pas dans le passé, a dit Boucher lorsqu’on l’a questionné à ce sujet. Je peux me rappeler plusieurs matchs no 7, à différents niveaux. La réalité est que nous serons le 25 mai 2017 avec notre équipe et nos joueurs. C’est une opportunité de plus dans ma vie. C’est de cette façon que je vois ça.»