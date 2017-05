Anderson : à l’image des Sénateurs

OTTAWA | Craig Anderson a surmonté plusieurs étapes cette saison. Mais c’est à l’extérieur de la glace qu’il a livré son plus grand combat en restant au chevet de sa femme Nicholle qui se bat depuis le mois d’octobre contre une rare forme de cancer (carcinome du nasopharynx).

Si le hockey peut parfois paraître secondaire dans une telle situation, ça lui sert également de refuge. Et il peut s’inspirer de sa femme pour se battre avec la même vigueur.

Dans le sixième match de cette finale de l’Est, Anderson a offert une résilience incroyable en bloquant 45 des 46 tirs des Penguins. Il a été à l’image de son équipe. Une formation qui n’abandonnera jamais.

Après le match, Anderson a reçu un concert d’éloges de la part de ses coéquipiers.

« Il a offert une performance monstrueuse », a lancé l’ailier Zack Smith.

« Monstrueux, c’est un très bon mot, a renchéri le défenseur Marc Méthot. Craig nous procure une grande dose de confiance. »

« Craig était phénoménal », a dit Tom Pyatt.

« Exceptionnel. Remarquable, vous pouvez choisir votre mot, a ajouté Mike Hoffman. Mais je peux simplement dire qu’il était très bon. Il a gardé l’équipe dans le match, il n’a jamais donné le deuxième but aux Penguins. Mentalement, nous pouvions continuer à y croire. »

Anderson a retrouvé ses repères après un cinquième match où il avait accordé quatre buts sur seulement 14 tirs. L’Américain de 36 ans a parlé de sa force de caractère.

« C’est une lutte éternelle, tu cherches toujours à éloigner les mauvaises pensées dans ta tête, a-t-il expliqué. J’ai fait mon plus grand pas à ce niveau après ma première saison chez les professionnels. J’ai trouvé un bon psychologue sportif avec qui j’aime travailler et j’ai lu quelques livres pour me renforcir mentalement. »

Un missile

Auteur du but gagnant, Hoffman était aussi un homme heureux dans le vestiaire des Sénateurs.

« C’est un bon sentiment, a-t-il affirmé. Tu veux contribuer et aider l’équipe à gagner. C’était un grand match pour nous. »

« Nous avions tous besoin de rebondir, moi le premier, a-t-il poursuivi. Ce n’est jamais bon quand tu perds par un touché. C’est encore moins bon au hockey. Nous avons réussi à revenir à notre identité en jouant à l’intérieur de notre structure. Je n’étais pas inquiet. Je savais que nous étions pour nous replacer. Les Penguins ont marqué le premier but, mais nous sommes restés calmes. »

Le numéro 68 a décrit sa puissante frappe sur son but en troisième période.

« Je savais que si je pouvais frapper le filet, j’avais une chance de marquer. Freddy (Fredrik Claesson) a fait un bon jeu en fonçant au filet pour m’offrir un bon écran. Murray n’a probablement pas bien vu la trajectoire de mon tir. J’ai entendu la rondelle frapper le poteau, je ne savais pas si j’avais touché la cible. »

La bonne identité

Pour le capitaine Erik Karlsson, les Sénateurs ont utilisé la bonne recette lors de ce sixième match pour forcer la présentation d’une ultime septième rencontre face aux Penguins.

« Nous n’avions pas le choix aujourd’hui, nous voulions nous donner une autre chance, a mentionné le Suédois. Nous devions jouer selon notre propre identité. Nous avons réussi à le faire. Les Penguins ont eu plusieurs chances, ils ont joué un bon match, mais Anderson a fait la différence. Je suis très fier de notre groupe. Nous avons fait un bon travail toute l’année. Nous croyons en nous. C’est un sentiment fantastique quand tu vois l’équipe batailler aussi fort. »

« Quand tu joues un sport d’équipe, tu veux partager de grands moments avec tes coéquipiers. Il y a une belle solidarité au sein de cette équipe, nous nous poussons pour mieux jouer. Nous aurons encore besoin d’un bon effort de tout le monde, que ce soit pour cinq minutes ou 30 minutes. Ça n’a pas d’importance, nous sommes tous égaux et nous jouons les uns pour les autres. »