Attentat de Manchester: de retour aux États-Unis, Ariana Grande interrompt sa tournée

La chanteuse américaine Ariana Grande est rentrée dans sa maison en Floride après l’attentat suicide qui s’est produit lundi à Manchester à la sortie d’un de ses concerts, selon plusieurs médias mercredi.

Son agent a annoncé quelques heures plus tard que sa tournée serait interrompue jusqu'au début du mois de juin.

«En raison des événements tragiques à Manchester, la tournée “Dangerous Woman” avec Ariana Grande est interrompue jusqu’à ce que nous puissions mieux évaluer la situation et rendre nous-mêmes hommage à ceux qui sont morts», ont écrit ses représentants dans un communiqué. Selon son programme initial, Ariana Grande devait donner des concerts à Londres jeudi et vendredi, avant de poursuivre sa tournée en Europe et en Amérique latine.

Selon le site E! News, Ariana Grande est rentrée mardi à Boca Raton, la ville de Floride où elle a grandi, au sud-est des États-Unis.

Le quotidien britannique The Daily Mail a publié des photos de la pop star vêtue d’un pantalon de survêtement et d’un sac à dos, en train de descendre de son avion. Visiblement très affectée, elle a été accueillie par son petit ami, le rappeur Mac Miller, qui l’a prise dans ses bras et embrassée quand elle est arrivée sur le tarmac.

Les données publiques référençant les vols faisaient état d’un avion privé arrivé à Boca Raton à 12 h 45 mardi en provenance de Birmingham, en Angleterre, avec une brève escale à Wilmington, en Caroline du Nord.

La chanteuse américaine, dont le spectacle a été frappé lundi soir à Manchester par un attentat meurtrier revendiqué par le groupe État islamique, est l’une des stars favorites des pré-adolescents. Bien que son dernier album soit intitulé Dangerous Woman, elle n’est pas coutumière des polémiques et scandales.

Ariana Grande s’était dite «brisée» par l’attentat. «Du fond du cœur, je suis affreusement désolée. Je n’ai pas de mots», avait-elle tweeté quelques heures après le drame.