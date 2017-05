Au pays des pauvres

MONACO | Le chauffeur de taxi avait voté Marine Le Pen aux dernières élections françaises. La quarantaine, une allure de Gino Brito, pas possible d’être plus méridional.

C’était couru d’avance, je lui ai demandé combien de migrants Monaco avait accueillis au cours de la dernière année: «Pas un seul, je suis certain. Albert est moins con que nos gouvernements».

C’était reparti. À l’entrée de Monaco, j’ai senti venir le coup du tunnel bouché. Il y avait des travaux d’asphaltage à l’entrée de la ville: «Ce n’est plus ce que c’était. Ils n’ont pas progressé depuis une semaine. C’est scandaleux, on risque de recevoir un gravillon», s’est-il plaint.

Pardon? Savez-vous c’est quoi perdre une Mercedes dans un nid de poule? Des travaux qui durent depuis une semaine? À Coderreville, c’était le temps que ça prenait pour remplir les sacs bruns pour les tits-amis de la ville. Dans un an, au prochain Grand Prix de Monaco, si les travaux ne sont pas encore complétés, là on pourra comparer Monaco à Montréal. Pas avant.

En plus, ils doivent être niaiseux et n’être jamais sortis de chez eux, on ne voit pas de cônes orange pour faire peur aux conducteurs. Eux autres, les arriérés, ils envoient des policiers faire la circulation. Quand même étrange ce que l’argent fait faire.

En attendant, mon Gino m’a dit que le tunnel était bouché et j’ai eu droit à une balade sur les hauteurs du rocher. Un vieux truc pour aller chercher 20 euros de plus.

LE JARDIN EXOTIQUE

J’ai un bel appartement juste au-dessus du boulevard du Jardin Exotique, la grande artère qui surplombe Monaco. C’est Jean Langevin qui m’a trouvé ça. Faut dire que Langevin connaît Monaco comme le fond de sa poche. Avec France Corbeil et Henry Wong, il avait fondé PPGI, une compagnie basée à Hong Kong qui s’occupait des droits de télévision de la Formule 1 pour British American Tobacco. La folle aventure de Jacques Villeneuve avec Craig Pollock et l’écurie BAR, ils l’ont vécue à fond la caisse.

On a mangé l’autre jour dans le Vieux à Montréal. La dernière fois qu’on l’avait fait, c’était à Cherating en Malaisie. Ça fait chic dans un CV.

Du boulevard Jardin Exotique, j’ai descendu les côtes jusqu’au circuit. La rue Grimaldi, où Langevin avait ses bureaux dans le temps, d’où les voitures décollent puis Albert 1er par où elles reviennent vers l’épingle.

Je regardais les rues et je me disais que c’était complètement cinglé d’envoyer vingt voitures se battre entre les façades des maisons et les virages serrés devant le casino.

Je pensais à ce fou génial et généreux d’Ayrton Senna qui avait survolé le tracé par un jour de pluie en expliquant que Dieu pilotait avec lui dans le cockpit et je me disais que Dieu devrait faire un spécial pour Lance Stroll à partir d’aujourd’hui.

Un jeune homme de 18 ans, encore timide au volant d’une Formule 1 redevenue revêche à piloter, n’a aucune chance de se sentir confortable sur ce circuit exceptionnel.

Ça prend des nerfs d’acier et de l’expérience. Si jamais Stroll arrivait à seulement tenir tête à Felipe Massa, ce serait déjà un exploit. Pour le reste, finir la course sera déjà un défi intéressant.

LE CONTRAT À DENIS CODERRE

Dieu sait que j’aime Denis Coderre. Mais je n’arrive plus à le suivre dans le dossier de la Formule Un. Son annonce vendredi, ciblant spécifiquement le Grand Prix du Canada, que la ville finançait une étude sur les aléas de la prostitution pendant le GP, laisse songeur. Pas un mot du Festival de Jazz, de la Formule E, des Francofolies et des autres évènements de l’été. Comme par hasard, ce sont des fêtes liées au groupe evenko de Geoff Molson.

Est-ce que les prières de Geoff sont suffisantes pour protéger les travailleuses du sexe pendant ces grands évènements? Le maire Coderre semble le croire.

En plus, le maire devra répondre à de nombreuses questions sur le financement de son show de Formule E. C’est la Ville qui va casquer pour les dépassements millionnaires de l’évènement.

On a annoncé la présence de 46 000 spectateurs pour le Grand Prix de Paris en fin de semaine. Pas 46 000 payants. 46 000 présents. Et on parle de Paris.

Et on apprenait à Monaco hier que le contrat entre la Ville de Montréal et François Dumontier n’est toujours pas signé.

Ça doit être comme les travaux d’asphaltage. C’est normal jusqu’à un an...

N’Dam champion du monde

MONACO | David Lemieux ne doit pas se décourager parce qu’il a perdu contre Guennadi Golovkin. Vous vous rappelez comment David a démoli en douze rounds le Français Hassen N’Dam en l’expédiant quatre fois au tapis pendant le combat.

Le même N’Dam vient de remporter le titre des moyens de la WBA contre le Japonais Ryota Murata par décision partagée à Tokyo.

La décision est tellement controversée que le président de la WBA a immédiatement exigé un match revanche.

Quand on vous dit que Lemieux fait partie du quatuor de tête dans les moyens, c’est ça qu’on veut dire. Camille Estephan doit être aux aguets.

DANS LE CALEPIN- Tout le monde à Monaco se demande si P.K va gagner la coupe Stanley. C’est une blague. P.K, y s’en sacrent.