Bryan Rust: une arme dangereuse

Victime d’une commotion cérébrale après une percutante mise en échec de Dion Phaneuf lors du deuxième match de la finale de l’Est, Rust s’est absenté pour deux rencontres. À son retour au jeu, lors du cinquième match, il a marqué un but et obtenu une passe dans un gain facile de 7 à 0.

«Il est un autre de ces joueurs qui sont à leur mieux quand l’enjeu est important, a souligné l’entraîneur en chef. Il a connu plusieurs bons matchs no 7 et de bons matchs en séries. Rusty est un bon joueur et on s’attend à ce qu’il connaisse un bon match. Peu importe qu’il marque ou pas, on ne peut pas toujours contrôler ça, mais je sais que Rusty va contrôler son effort, son attitude, ainsi que son niveau de concentration et de conviction. Quand un joueur fait tout ça, il se donne la chance de connaître du succès.»