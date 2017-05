Button, le retour du gentleman

MONACO - Jenson Button, de retour pour une pige chez McLaren-Honda, sera dès jeudi la principale attraction du GP de Monaco qui pourtant n’en manque pas, avec deux duels aux sommets, Mercedes/Ferrari d’un côté, Lewis Hamilton/Sebastian Vettel de l’autre, dans le cadre glamour de la Principauté.

«J’ai hâte de m’installer à nouveau derrière le volant pour une des courses les plus folles, les plus imprévisibles et les plus excitantes de l’année», a annoncé le Britannique dans un communiqué diffusé par l’écurie dont il est le troisième pilote.

Retiré des circuits en fin de saison dernière pour se consacrer à sa passion du triathlon, le champion du monde 2009 (avec Brawn GP) n’a pas encore fait la connaissance des monoplaces 2017, plus imposantes et plus rapides, au volant desquelles les pilotes encaissent des charges plus importantes au freinage (6,5 g contre 4,5 auparavant).

Alors que ses adversaires se sont astreints à une préparation physique spécifique à l’intersaison, renforçant notamment leur cou, et ont eu cinq courses pour s’adapter, Button fera-t-il le poids ?

«La préparation s’est bien passée, mis à part le fait de ne pas avoir piloté la voiture. Ce n’est pas idéal”, a admis le gentleman de la F1, âgé de 37 ans, en conférence de presse mercredi. Mais «en terme de forme physique, il n’y aura pas de problème», a assuré celui qui vient de décrocher sa qualification pour le Championnat du monde Ironman 70.3 (triathlon de très longue distance) en septembre.

Remplacer Fernando Alonso

Button supplée ce week-end l’Espagnol Fernando Alonso qui, frustré par un mauvais début de saison (son écurie est la seule à n’avoir encore inscrit aucun point en Championnat), fait l’impasse sur le prestigieux rendez-vous monégasque pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs.

En IndyCar, en l’occurrence. Le champion du monde 2005 et 2006 s’essaye aux 500 miles d’Indianapolis, qu’il doit remporter s’il veut prétendre à la Triple couronne du sport automobile (avec le GP de Monaco, dont il est double vainqueur, et les 24 Heures du Mans). Au volant d’une McLaren-Honda-Andretti, celui-ci s’est qualifié cinquième pour la course américaine également disputée dimanche.

Avec quinze succès, McLaren est l’écurie qui s’est le plus imposée à Monaco, mais le seizième ne devrait pas être pour cette année.

La première marche du podium semble promise une fois de plus à Mercedes ou Ferrari, qui archi-dominent le Championnat, se partageant les cinq poles et les cinq victoires déjà attribuées en 2017 (4-1 et 3-2 pour les Flèches d’argent). Hamilton et Vettel, deux victoires chacun, ont déjà posé des options.

Plus d’améliorations

A l’autre extrémité du tableau, voir ses deux monoplaces franchir la ligne d’arrivée pour la première fois cette saison est urgent pour l’écurie de Woking, handicapée par des problèmes de moteur récurrents. Inscrire enfin quelques points serait aussi bienvenu.

Signe encourageant, les premiers développements introduits lors du GP d’Espagne mi-mai ont permis à Alonso de se qualifier en septième position et de terminer sa première course cette saison. Et si sa douzième place finale avait un goût amer, c’est un accrochage avec Felipe Massa (Williams) dans le premier tour qui en à l’origine.

«Nous apporterons plus d’améliorations à la voiture ce week-end», a promis le directeur sportif Eric Boullier. «Nous sommes encouragés par les progrès que nous réalisons et espérons pouvoir produire à Monaco une performance plus représentative que les courses précédentes.»

Sur un tracé urbain où la vitesse moyenne est la plus basse de la saison, le manque de puissance régulièrement épinglé par Alonso est moins désavantageux, ce qui devrait laisser plus de possibilités à Button et son jeune coéquipier belge Stoffel Vandoorne pour s’exprimer.

Sur un circuit exigeant, qui met les nerfs à rude épreuve, l’expérience est aussi un atout non négligeable. Et le vainqueur du GP de Monaco 2009 n’en manque pas. Button prendra dimanche le départ de sa 306e course en F1. Seuls Michael Schumacher (307) et Rubens Barrichello (323) le devancent.