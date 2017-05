Céline Dion ira à Manchester

Alors que la formation Take That a annulé ses spectacles à Manchester, Céline Dion s’y produira tel qu’elle l’a prévu, le 25 juin prochain.

La tournée s’amorcera à Copenhague, au Danemark, le 15 juin et s’arrêtera 10 jours plus tard au Manchester Arena, où un attentat terroriste a fait 22 morts et 64 blessés lundi soir après le spectacle d’Ariana Grande.