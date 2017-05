«C’est inacceptable» -Mauro Biello

VANCOUVER | Le discours est redondant, mais l’Impact a encore une fois attendu d’avoir un genou au sol pour commencer à jouer après avoir connu une première demie épouvantable.

«En deuxième mi-temps, on a joué. Il y avait plein d’espace au milieu en première demie, a lancé Mauro Biello. C’était embarrassant comment on a joué, c’est inacceptable.

«Encore une fois, on donne deux buts, puis on se réveille et on essaye de jouer. On a eu une bonne deuxième demie, on a dominé et on a eu des occasions, je pense qu’on aurait dû sortir de là avec au moins un point.»

Chris Duvall partageait entièrement l’avis de son entraîneur

«Je suis content qu’il ait dit ça parce que s’il ne l’avait pas fait, j’aurais dit la même chose.

«Considérant qu’ils nous ont battus il y a quelques semaines seulement, cette première demie est embarrassante. En tant que compétiteurs, nous devrions nous venger.»

Casser le vestiaire

Biello en a rajouté en mentionnant qu’il devait peut-être brasser ses hommes avant le début d’un match.

«Peut-être qu’il faut que je casse le vestiaire avant le match. Peut-être que ça va les réveiller parce que c’est inacceptable de jouer de cette manière.»

Duvall n’était pas en désaccord sur la méthode et rejeté le blâme sur les joueurs.

«Je pense que ça ne ferait pas de tort, mais la préparation que nous donne le personnel d’entraîneurs est efficace.

«Ils ne sont pas sur le terrain, nous le sommes. Ce manque d’intensité et de passion en première demie, ce n’est pas assez.»

Pas pareil

Unique marqueur de l’Impact, David Choinière aurait préféré inscrire son premier but en carrière avec la première équipe dans une cause gagnante.

«Ce n’est pas le même feeling que si on gagne match, mais je suis content d’avoir mon premier même si j’aurais préféré que ce soit dans une victoire.»

À son premier départ cette saison, le milieu de 20 ans a connu une bonne soirée même s’il fait une évaluation un peu sévère de sa performance.

«J’ai marqué un but, mais d’après moi c’est un match moyen dans l’ensemble. Il y a encore beaucoup de travail à faire.»