Charles Bronfman, un passionné de baseball

Cela m’a pris beaucoup d’années, plus de 40 ans, pour m’apercevoir que malgré le fait que nous étions aux antipodes, lui un jeune multimillionnaire... et moi juste jeune... nous étions tous les deux des passionnés de baseball.

Dans les années 40, il assistait aux matchs des Royaux au Stade Delormier. À la fin des années 1950, c’était à mon tour de me rendre au coin de Delormier et Ontario pour voir les Royaux à l’œuvre.

Il a vécu l’époque de Jackie Robinson et de Duke Snider. Ses yeux brillaient lorsqu’il m’a confié qu’il avait aussi vu les Québécois Stan Bréard, Roland Gladu et Jean-Pierre Roy, qui est devenu le premier commentateur des Expos à la radio et à la télé, dans l’uniforme des Royaux.