«Coup de foudre» de retour à V à l'automne

Les célibataires en quête d’amour auront la cote sur les ondes de V, à l’automne. Après avoir annoncé la diffusion d’Occupation double à Bali et la tenue d’une sixième saison de L’amour est dans le pré, V renouera avec Coup de foudre et son animateur Mathieu Baron, a appris Le Journal.

Produite par Salvail & Co., la nouvelle version de ce dating show popularisé dans les années 80 et 90 a su rallier une moyenne de 328 000 téléspectateurs lors de ses 100 premiers épisodes, s’appropriant ainsi 14 % des parts d'écoute de la case horaire de 18 h.

«L’année dernière, quand Salvail & Co. a décidé de relancer ce concept-là, on savait que ce n’était pas gagné d’avance. Les gens avaient des attentes assez élevées et c’était correct», a dit Mathieu Baron, en entrevue.

«On voulait rajeunir le 5 à 7 et amener un côté humain à cette émission-là, a-t-il ajouté. Nous voulions que les gens aient du plaisir à venir faire ça avec nous. Je crois qu’on peut se dire mission accomplie.»

Célibataires recherchés

Selon Mathieu Baron, qui a eu la chance de rencontrer 600 célibataires dans le cadre des tournages de l'émission, le candidat idéal pour Coup de foudre n’existe pas.

«Vraiment, tout le monde peut s’inscrire. Que tu vives à Montréal ou à Amqui, que tu aies 20 ans ou 70 ans, que tu collectionnes des effaces à crayons ou non, il va toujours y avoir de la place pour toi.»

Malgré tout, l’animateur estime que les futurs candidats ne doivent pas oublier qu’ils s'inscrivent à une émission télévisée.

«Le candidat doit être prêt à faire face à la musique, à passer du bon temps et à répondre à mes questions par autre chose que oui, non ou peut-être», a-t-il indiqué en riant.

«En général, ça va très bien. Nous sommes conscients que les gens ne sont pas habitués à faire de la télé (...) Principalement, nous cherchons des gens ouverts d’esprit qui veulent avoir du plaisir. Pour ce qui est du reste, je m’en occupe!»

Les célibataires qui souhaitent s’inscrire à la prochaine saison de Coup de foudre (et qui ont atteint l’âge de la majorité) peuvent poser leur candidature à l’adresse noovo.ca/emissions/coup-de-foudre/.