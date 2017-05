Crosby le joueur pour un 7e match

Pour une deuxième année d’affilée, les Penguins joueront un match ultime avec comme enjeu une participation à la finale de la Coupe Stanley. La saison dernière, les rivaux se nommaient ­Nikita Kucherov, Jonathan Drouin, ­Victor Hedman et Andreï Vasilevski.

Cette fois, les rivaux chez les ­Sénateurs d’Ottawa se nomment Erik Karlsson, Marc Méthot, Kyle Turris, Bobby Ryan, Derick Brassard, Mike Hoffman et Craig Anderson.

«Je pense qu’il l’est, a répliqué l’entraîneur en chef. Sid est celui qui a indiscutablement été impliqué dans le plus de matchs cruciaux à tous les niveaux, que ce soit dans la LNH, les Jeux olympiques ou la Coupe du monde. Il peut s’inspirer de diverses expériences. C’est un féroce compétiteur. Il veut tout le temps gagner et il est prêt à tout faire pour arriver à ses fins. Il n’y a aucun doute dans mon esprit qu’il va montrer la voie aux autres.»

«J’en suis conscient, j’y pensais également avant le septième match contre les Capitals, a reconnu Cullen. Mais ce n’est rien de nouveau pour notre équipe, nous savons à quoi nous attendre pour un septième match. Nous aurons un plan et nous chercherons à le respecter. Nous avons confiance en nos moyens.»

Sur une note plus personnelle, Cullen participera pour une sixième fois à une septième rencontre. Dans une statistique assez remarquable, il n’a jamais connu le sentiment de la défaite en pareille situation, avec six victoires en six occasions.