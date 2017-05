«Crystal»: Le Cirque du Soleil sur glace

Après avoir exploré les sports d’action à vélos acrobatiques dans sa dernière création «Volta», présentée sous chapiteau dans le Vieux-Port cet été, le Cirque du Soleil n’hésite pas à s’aventurer en «terrain glissant» dans «Crystal», sa prochaine création.

Le Cirque du Soleil est reconnu pour repousser les limites de son art sur de nouvelles plateformes. Son spectacle aquatique «O» en résidence au Bellagio à Las Vegas n'en est qu'un exemple. Or, cette fois, la compagnie s’adonnera à des prouesses sur glace dans un tour de piste offert en aréna, et qui s’arrêtera dans sept villes aux États-Unis avant de faire escale à Montréal et à Québec plus tard cette année.

Présenté en première mondiale à Lafayette en Louisiane le 5 octobre prochain, «Crystal» s’intéressera à une jeune femme en quête d’équilibre dans avec un médium aux possibilités multiples.