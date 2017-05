De Lénine à Superman et King Crimson

Lundi soir fête des Patriotes, la libraire de bande dessinée : Planète BD faisait peau neuve dans ses nouveaux locaux au 4077 de la rue Saint-Denis. Pour l’occasion, la maison d’édition Glénat en collaboration avec la très sérieuse maison d’édition Fayard dévoilait son nouveau-né historique : Lénine. Cette très belle collection qui permet aux plus jeunes de découvrir des personnages historiques est dans le cas présent la jonction entre l’historienne Marie-Pierre Rey, le scénariste Ozanam et le dessinateur québécois Denis Rodier. Quelle surprise ce fut de rencontrer un artisan à la feuille de route particulièrement garnie : Safarir, l’ordre des Dragons, et plus encore, une longue collaboration avec le groupe DC Comics pour Superman et comme batteur avec des membres du légendaire groupe King Crimson. Nous avons discuté dessins, histoires, superhéros et musique.



Avec Lénine, nous sommes loin de Superman et Safarir



« C’est le moins que l’on puise, mais il est toujours question de bandes dessinées et apprentissage. Avec cette nouveauté historique, j’ai travaillé conjointement avec une grande historienne et un scénariste qui a voulu plonger Lénine dans l’action. Mon travail, ce fut surtout la recherche des images, sortir un peu de l’iconographie et donner une portée au personnage ». C’est aussi un très bon moyen de faire redécouvrir l’histoire : « Oui tout à fait, et la bande dessinée est un excellent moyen. La bande dessinée peut être un très bon moyen d’enrichissement, et elle l’a prouvée depuis sa création ».



Vous êtes venus à la BD par Gaston Lagaffe, vous aimez l’humour, et un jour, direction les studios DC Comics pour Superman

« Un heureux hasard de la vie, parce que les studios américains recrutaient beaucoup. Une autre époque aussi, puisque nous fonctionnions par courrier, et non, par internet. » Nous sommes loin de l’humour ? : « Effectivement, mais que ce milieu fut stimulant. Avec 22 planches par mois, j’ai appris l’art du feuilleton, ainsi que celui de la narration (Superman : The Wedding and Beyond, They Saved Luthor Btrain’s, Daily Planet.). Ce fut tout un défi ».



Au fil du temps, vous avez développé une autre passion, soit celle de la batterie ainsi que la composition. Ce disque étonnant Specimen 13 réuni des compagnons du groupe King Crimson

« Disons une passion secrète et les guitaristes Trey Gunn, ainsi que Tony Levin dont j’ai illustré un de ces disques sont de vrais amis. Comme vous le devinez, j’irais voir King Crimson à Montréal le 3 juillet. Specimen 13 où je joue de la batterie et chante aussi est un projet sur le long terme. Nous prévoyions aussi une série de concerts ».

Quand je vous dis que ce Denis est étonnant



