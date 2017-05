Sous-estimées et ignorées en raison de leur sexe

Les punks Poli Van Dam et Jen Razavi ont bien beau être dans le décor musical depuis dix ans, les deux guitaristes de The Bombpops sont souvent regardées de travers, victimes de discrimination et même ignorées... parce qu'elles sont des femmes.

Et la réponse d'une d'entre elles à ma première question a donné le ton à mon entrevue réalisée aux Foufounes Électriques pendant le Pouzza Fest.

«Définitivement, mais ça ne venait jamais d'autres groupes», m'explique la guitariste Poli Van Dam, lorsque je lui demande si elle et sa camarade Jen Razavi avaient déjà ressenti une forme de manque de respect lors de spectacles.

Depuis le lancement de leur carrière en 2007, les deux filles ont en effet vécu d'innombrables injustices, surtout perpétrées par des employés de bars ou de salles dans lesquels elles ont performé au cours des années.

The Bombpops est un groupe de pop-punk composé de deux femmes et de deux hommes. Après de nombreux changements de formation, le groupe a finalement décroché un contrat de disque avec Fat Wreck Chords (NOFX, Lagwagon, No Use for a Name) et a lancé son premier album complet, Fear of Missing Out, en février dernier, avant de prendre la route.

The Bombpops Photo Marc-Antoine Turcotte

«Une des choses les plus folles qui nous est arrivée s'est déroulée pendant cette tournée (avec Bon Cop/Bad Cop). Nous transportions des guitares et quelqu'un m'a dit, même si j'avais mon bracelet: "Désolé fille, cette zone est réservée aux groupes". Tu es donc en train de me dire que tu supposes que c'est impossible que je sois dans un groupe, même si je transporte une guitare et que j'ai mon bracelet, simplement parce que je suis une femme?», raconte Jen, l'autre guitariste de la formation pop punk californienne.

«Jeudi soir, le promoteur avait des billets pour des consommations gratuites. J'ai pris l'initiative d'aller les chercher, mais il m'a ignoré et les a donnés à un gars qui n'est même pas dans notre groupe! À la fin du spectacle, il m'a dit: "oh, je n'avais pas réalisé que tu étais dans le groupe.", s'insurge Poli.

Poli Van Dam Photo Marc-Antoine Turcotte

Mais elles vivent des situations encore plus insultantes: certains individus doutent même de leurs capacités musicales et techniques.

«Souvent, les employés de la salle dans laquelle on joue nous demandent, lorsqu'on est sur scène et qu'on règle nos amplis, si on sait comment ça marche», enchaine Jen.

Non, ce ne sont pas que les hommes

«Les femmes le font aussi, s'exclame cette dernière. Nous avons joué à Seattle et je suis allée en coulisses. J'avais ma guitare dans mes mains et une fille m'a dit: "désolé, ici, c'est exclusivement pour les musiciens". Selon moi, elle aurait pu me dire deux trois trucs sur le féminisme. Elle avait l'air très punk rock et ne se gênait pas pour s'exprimer. Je lui ai dit que j'étais dans un groupe et que je me préparais à embarquer sur scène.»

Les guitaristes de The Bombpops n'ont cependant pas envie de trop s’en faire, préférant continuer à faire leur petite affaire.

«C'est un peu décevant et frustrant parfois. Nous sommes féministes à notre façon et nous ne sentons pas l'urgence d'en parler devant une foule. Si on veut être grossières, parler de sexe et de couilles, c’est notre droit!», rigole Jen.

Jen Razavi (devant) Photo Marc-Antoine Turcotte

«C'est ça le féminisme. Il n'y a pas qu'une seule façon de penser», complète son amie.

S'affirmer coûte que coûte

Pour les filles de The Bombpops, rien n’est tabou. Les gars ont le droit de parler de pénis, d'hygiène personnelle et de matières fécales sans créer de controverses. Pourquoi ne serait-ce pas la même chose pour les femmes, se demandent-elles?

«À un show, nous avons dit: "hey, on s'est rasé le vagin pour ce show!" On faisait une blague et on trouvait ça vraiment drôle. Une femme s'est frustrée et a quitté la salle. Son copain est venu nous voir ensuite pour nous dire qu'elle est féministe. Si tu es féministe, tu devrais me laisser faire ce que je veux avec mon corps! Et tu devrais aussi le faire! Sois la personne que tu veux être!»

Malgré tout, les deux Californiennes se sont déjà fait dire qu'elles incarnaient mal le mouvement féministe.

Un seul souhait

À travers les injustices, la politique et le pop-punk, la guitariste Poli van Dam ne désire qu'une seule chose: «moi, je veux inspirer les jeunes femmes et les jeunes hommes et laisser ma trace d'une façon authentique. Je veux qu'on se rappelle de nous comme des filles gentilles, amicales et qui sont restées fidèles à leurs valeurs.»