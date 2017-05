L'acteur derrière Trevor dans GTA V sera au Comiccon de Montréal!

Le Comiccon de Montréal a fait un ajout majeur à sa programmation 2017: Steven Ogg, bien connu pour son rôle de Simon dans The Walking Dead, mais aussi pour son incarnation de Trevor Phillips dans l'excellent Grand Theft Auto V, se joindra au congrès qui se tiendra du 7 au 9 juillet.

L'organisation du Comiccon a annoncé le tout, mercredi avant-midi.

L'acteur albertain a fait ses débuts dans l'industrie du divertissement à l'âge de sept ans. Depuis, il a multiplié les rôles dans des émissions telles que Law & Order, Third Watch et One Life to Live.

Sa voix très «radiophonique» lui a permis de décrocher plusieurs contrats publicitaires, comme celui-ci avec Old Spice.

Les amateurs de téléséries le connaissent certainement pour son rôle dans The Walking Dead...

Mais aussi pour son apparition dans Better Caul Saul ou Westworld.

Pour les gamers, Ogg et Trevor Phillips de GTA V sont maintenant indissociables. Son personnage est devenu l'un des plus populaires de toute l'histoire des jeux vidéo.

Ruth Connell, qui joue le rôle de Rowena dans Supernatural, a aussi été ajoutée à la programmation.