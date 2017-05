Le GP hors norme que tout pilote rêve de gagner

À défaut de compter sur la meilleure voiture du plateau, les pilotes les plus talentueux peuvent toujours espérer faire belle figure au Grand Prix de Monaco, cette étape hors norme qui défie toutes les conventions en F1.

Ce tracé, privé d’échappatoires et où la moindre erreur ne pardonne pas, sépare les hommes des enfants.

Les plus grands champions de la spécialité ont d’ailleurs fait de cette escale, considérée comme la plus prestigieuse au calendrier, un véritable terrain de jeu.

Rien n’est surprenant de constater que le pilote le plus titré à Monaco est Ayrton Senna, décrit comme le plus grand pilote de tous les temps, avec six victoires, dont cinq de façon consécutive, de 1989 à 1993.