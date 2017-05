Le maire de Trois-Rivières veut une équipe de la ligue américaine

En entrevue avec Marc-André Pelletier au 106,9 FM Mauricie, le maire de Trois-Rivières Yves Lévesque a affirmé qu’il souhaitait qu’une équipe de la Ligue américaine de hockey s’établisse à Trois-Rivières. Selon lui, sa ville serait une excellente candidate pour accueillir le club-école des Nordiques, si l’équipe devait revenir.

« À partir du moment où le club-école du Canadien est à Laval et qu’il y aurait le retour des Nordiques, d’avoir une équipe de la ligue américaine à Trois-Rivières, ça serait extraordinaire, parce qu’il y aurait aussi une rivalité entre les deux clubs-écoles », a déclaré M. Lévesque à l’émission Que la Mauricie se lève.

Selon le maire, il y aurait maintenant un intérêt à avoir une équipe de la ligne américaine à Trois-Rivières, puisqu’une rivalité naturelle se créerait entre cette nouvelle équipe et le Rocket de Laval, le club-école du Canadien de Montréal qui déménagera dans la région de Montréal cet été.

Concernant la possibilité de l’arrivée d’une équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ), le maire s’est fait très discret, décrivant simplement la ligue comme étant un « produit extraordinaire ».

M. Lévesque a toutefois semblé convaincu que le nouveau colisée de Trois-Rivières sera rempli. « À partir du moment où on aura le colisée, tout sera possible et soyez assuré qu’il y aura quelque chose à l’intérieur ».

Rappelons que la ville de Trois-Rivière a lancé en mars dernier les appels d'offres pour la construction de son nouveau colisée, contenant deux glaces, dont une avec une capacité de 5 000 spectateurs, aux coûts de 55M$.