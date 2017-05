Le Pro Bowl de retour à Orlando

La NFL a indiqué mercredi que son match des étoiles annuel, le Pro Bowl, se tiendra à nouveau à Orlando, en Floride, le 28 janvier 2018.

Toutefois, la rencontre s’amorcera à 15 h, heure normale de l’Est, et non plus en soirée comme auparavant.

La présentation de celle-ci pourrait d’ailleurs avoir lieu au même moment que celle de la partie des étoiles de la Ligue nationale de hockey qui se déroule habituellement le dernier dimanche avant le Super Bowl.

«Le Pro Bowl n’est pas seulement une occasion de voir les plus grands à l’œuvre, mais c’est aussi une opportunité unique d’inspirer les jeunes et les prochaines générations de vedettes», a commenté au site NFL.com le vice-président senior aux événements, Peter O’Reilly.

Au cours des dernières décennies, ce match a été disputé à Honolulu de 1980 à 2009, de 2011 à 2014 de même qu'en 2016.

Les villes de Miami Gardens (2010) et de Glendale (2015) ont aussi accueilli les meilleurs joueurs de la NFL.

Orlando a présenté l'événement en 2017.