Le Rouge et Noir s’entend avec ses joueurs repêchés

Le Rouge et Noir d’Ottawa a accordé mercredi un contrat à quatre joueurs choisis durant le plus récent repêchage de la Ligue canadienne de football, dont les Québécois Anthony Gosselin, Louis-Philippe Bourassa et Mathieu Dupuis.

La première sélection de l’équipe au dernier encan, le joueur de ligne offensive Evan Johnson, s’est aussi entendu avec l’organisation.

Gosselin, choisi au deuxième tour par le Rouge et Noir (18e au total), avait été invité au mini-camp des recrues des Chiefs de Kansas City plus tôt en mai. Le centre-arrière a récolté 115 verges et un touché en sept réceptions avec le Vert & Or de Sherbrooke en 2016.

Bourassa a été le spécialiste des longues remises chez les Bleus, mais il a aussi trouvé le moyen de réussir 5,5 plaqués à la défense.

Évoluant à la ligne défensive, Dupuis a effectué neuf plaqués, dont cinq en solo, en huit joutes du calendrier régulier chez les Carabins de l’Université de Montréal l’an passé.

Bourassa et Dupuis ont été sélectionnés en quatrième et cinquième ronde, respectivement.