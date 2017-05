Les maîtres du CrossFit

Comme ils sont beaux, ces jeunes athlètes de CrossFit avec leurs muscles saillants et leur démarche assurée. Tous jeunes? Sans preuve à l’appui, il est en effet difficile de croire que Josée Sarda a 52 ans. Elle fait partie des toujours plus nombreux «masters» de ce sport intense. Elle est aussi l’une des meilleures du monde.

«Je n’ai jamais été aussi en forme!» me dit Josée Sarda. L’athlète de la Rive-Nord de Montréal a pourtant tout un curriculum sportif : gymnastique pendant son enfance et son adolescence, volleyball compétitif avant de découvrir à la trentaine le kickboxing, aussi compétitif, puis la course à pied à la quarantaine.

«À 45 ans, je me suis ensuite mise à la salle d’entraînement, sous recommandation de mon médecin, afin de lutter contre la perte musculaire liée à la vieillesse», raconte la femme de 52 ans. À voir son physique et ses prouesses en action, il est évident que Josée n’a pas perdu la bataille contre le temps. Qui plus est, aujourd’hui, Josée est la fière — et seule — représentante féminine québécoise de la catégorie des maîtres (50-54 ans) qui participera aux «Jeux CrossFit».

Jamais trop tard

Dans dix semaines, Josée fera son entrée dans l’arène de ce que les adeptes considèrent les Olympiques de leur sport, Sarda sur son chandail personnalisé, pour se mesurer aux femmes les plus en forme du monde de sa catégorie d’âge. Elle occupe la première position au classement dans l’est du Canada, et la douzième à l’international.

Il y a trois ans, elle regardait ­Camille Leblanc-Bazinet et Michèle Letendre. «Elles m’inspiraient à me dépasser, dit Josée. C’était un rêve pour moi d’aller aux Games, mais le genre de rêve qu’on croit impossible.»

Aujourd’hui, Sarda inspire les jeunes – et moins jeunes – à son tour. Elle incarne l’impossible. «Je veux vieillir comme toi», entend fréquemment l’athlète. Sa forme tranche avec celle de l’entourage sur qui on observe l’impact de la vie et de l’inactivité physique des corps qui accumulent les années. Josée, par sa passion, montre que les effets du temps ne sont pas nécessairement assommants, qu’il est possible de développer son potentiel et de dépasser ses limites, à tout âge. En somme, qu’il n’est jamais trop tard.

«Jamais, confirme l’athlète. Comme tout le monde, j’ai fait mon premier soulevé de terre avec deux poids de 25 lb dans les mains.» Josée en lève maintenant 260.

D’un extrême à l’autre

La master se rend au Deka CrossFit de Blainville six fois par semaine. Elle s’y entraîne pendant plus de deux heures. «C’est à mon tour de penser à moi», dit la femme et mère de 52 ans. Elle fait partie des adeptes de CrossFit qui s’y dédient, dans toutes les sphères de leur vie : alimentation, récupération, entraînement : tout est connecté, et optimisé.

«Le CrossFit, ce n’est pas non plus une église pour tout le monde, dit Yannick Pinto, entraîneur à Deka CrossFit spécialisé chez les masters. Beaucoup s’y adonnent une, deux fois, par semaine, pour aller chercher un entraînement efficace en intensité et en puissance.»

Comme les sports d’endurance ont la cote en particulier auprès des masters, nombreux sont ceux qui se servent du CrossFit comme complément à leur premier amour. Ils ne sont pas à la chasse au meilleur classement pour les Jeux : ils souhaitent abattre des records personnels sur un 10 kilomètres, développer un coup de pédale plus performant ou changer le mal de place. Et il y a tous ceux coincés dans une sédentarité prenante, causée par la job, les enfants, la fatigue de fin de journée...

Ce que Josée et Yannick disent, c’est qu’on n’a pas à accepter cet état comme une fatalité. «Comme Josée, les masters sont souvent surpris de constater qu’ils sont plus en forme que pendant leur vingtaine», confirme Yannick.

Soit, en vieillissant, il faut prévoir plus de temps d’échauffement afin de mettre la machine en route, plus de temps de récupération, aussi, afin d’éviter blessures et surentraînement. Il ne faut toutefois pas arrêter, et il n’est même pas trop tard pour commencer.

Effet bénéfique

«J’ai vu l’effet de l’entraînement sur moi, et sur des proches autour de moi, dit Josée. Tous ont profité d’une augmentation de la qualité de la vie.»

Comme quoi en s’entraînant pour «être capable de tout», comme promet le CrossFit, on en arrive à trouver le quotidien plus facile. Et cela on le sent, dès qu’on arrête de laisser tomber son corps. Il ne nous mènera peut-être pas aux Jeux, comme celui de Josée, mais il pourrait nous ­étonner.

Le CrossFit en bref

Souplesse, force, vitesse, endurance cardio-vasculaire, endurance musculaire, coordination, puissance, agilité, équilibre, précision, voici les 10 compétences physiques que le CrossFit cherche à développer aux limites du possible. Ambitieux programme! En résulte un athlète fort, rapide, efficace, endurant, agile, prêt à affronter toute épreuve physique... ou un quotidien, sans s’épuiser...