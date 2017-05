Marathon de la Jeunesse Québecor: un champion parmi les siens

Avec 700 enfants sautillant devant lui et prêts à s’élancer, Mikaël Kingsbury a trouvé mercredi à Québec le terrain de jeu pour s’inspirer.

Président d’honneur du Marathon de la Jeunesse Québecor, on pouvait se demander qui, du populaire skieur ou de chacun des élèves de 13 écoles primaires de Limoilou et des quartiers environnants, servait réellement de modèle à l’autre.

«Quand j’étais petit à mon école primaire ou secondaire, je me souviens lorsque des activités comme celle-là étaient organisées et que des athlètes olympiques ou autres personnalités y participaient. Si je me mets aujourd’hui dans la peau de ces enfants, je sais qu’on peut leur servir d’inspiration. Si je pouvais convaincre au moins un de ces enfants à faire régulièrement dans sa vie de l’activité physique, j’aurai réussi mon implication», a témoigné l’athlète de 24 ans, casquette à l’envers sur la tête pour être dans le ton du jour.

Un choix naturel

Pour parvenir à sortir le champion de la Coupe du monde de ski acrobatique de son entraînement en cette année olympique et l’attirer depuis Deux-Montagnes jusqu’à Québec, cette cause de Motivaction Jeunesse était toute désignée. Voir toute cette marmaille se taper une course de cinq kilomètres après les 37 autres effectuées au rythme de deux ou trois par semaine depuis janvier, l’argument a suffi pour convaincre Kingsbury.

«C’est l’athlète le plus titré au Canada et c’est un modèle de persévérance pour les enfants. Ça allait de soi qu’on lui fasse la demande», explique Luc Richer, directeur général de Motivaction Jeunesse, un organisme à but non lucratif voué à contrer le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance des enfants en milieux défavorisés en plus de contribuer à l’intégration des enfants immigrants.

«On dirait qu’il y a moins de jeunes qui jouent dehors», a exprimé aux médias le médaillé d’argent olympique.

«Je suis heureux de vous voir participer à cet événement. J’espère que ça vous incitera à faire de l’activité plutôt qu’à demeurer assis dans votre salon avec des jeux vidéo», a-t-il affirmé aux gamins avant de donner le départ aux côtés du maire Régis Labeaume.

Deux autres événements

La fin imminente des classes déclenche une série d’événements organisés par Motivaction Jeunesse. Après les 700 élèves de la matinée, plus de 300 jeunes immigrants leur ont donné la réplique avec une autre initiative au pas de course au Centre Louis-Jolliet et sur les berges de la rivière Saint-Charles.

Aujourd’hui et demain, plus de 1200 enfants et adultes participeront au Défi du Cap-Blanc à l’escalier connu de 400 marches des plaines d’Abraham.

Puis, une fête multiculturelle – la Fiesta du monde – occupera l’esplanade du Parlement le jeudi 1er juin.

Une leçon bien apprise

La coche mal taillée des derniers championnats du monde a permis à Mikaël Kingsbury de délester son cerveau à l’approche des Jeux olympiques.

«J’ai tout gagné dans mon sport et j’ai déjà une médaille olympique (argent à Sotchi), mais je ne veux pas seulement avoir mon focus sur gagner, gagner, gagner. Je sais que je suis en bonne position pour y arriver. Tout ce que je veux, c’est faire ma job, faire la meilleure descente de ma carrière, tout simplement», résume le spécialiste des bosses, qui agissait comme président d’honneur du Marathon de la Jeunesse de l’organisme Motivaction Jeunesse, mercredi, au centre Louis-Jolliet du quartier Limoilou.

Plus efficace

Après une saison qu’il qualifie de «meilleure de sa carrière», marquée par neuf victoires en 11 départs pour porter son record absolu à 42, le Québécois s’est limité à une médaille de bronze au concours en simple des mondiaux disputés à Sierra Nevada en Espagne. Le lendemain, il a fait pire avec une 13e place à l’épreuve des duels.

Comme quoi le champion mondial en 2015 (duels) et en 2013 (simple) n’est pas infaillible. Il dit avoir appris la leçon en prévision des Jeux de PyeongChang en février 2018. Son expérience et les services d’un psychologue sportif le guideront d’ici là.

«Il faut seulement que je devienne le plus efficace possible dans ma tête», dit-il.

Après une session de deux semaines d’entraînement sur neige à Whistler du 5 au 18 juin, ce sera Tignes et la France en juillet, l’Australie à la fin du mois d’août, puis Zermatt et la Suisse en octobre.