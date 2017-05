P.K. est au bon endroit au bon moment

Ses fans sont fous de joie. Ses dénigreurs grincent des dents. P.K. Subban n’est plus qu’à quatre victoires de l’objectif qu’il aurait bien aimé atteindre avec le Canadien. Mais attendons, si vous le voulez bien, avant de proclamer les Predators de Nashville vainqueurs de la transaction par laquelle ils ont obtenu P.K. en retour de leur ancien capitaine Shea Weber.

Il y a des facteurs dont il faut tenir compte quand on analyse les tenants et les aboutissants d’une transaction majeure.

Au moment de l’échange entre le Tricolore et les Predators l’an dernier, j’avais dit que Subban avait été échangé en raison de sa personnalité flamboyante. Tant ses patrons que ses coéquipiers le trouvaient égocentrique et dérangeant.

Personne ne l’a crié à haute voix, mais tout le monde savait que Subban était perçu comme un élément discordant par ceux qui l’entouraient dans l’équipe.

Weber n’est pas à blâmer

Marc Bergevin ne l’a pas troqué contre n’importe quel joueur. Mais j’avais ajouté que l’acquisition de Weber et le retour au jeu de Carey Price ne résoudraient pas tous les problèmes du Tricolore.

Deux jours après la transaction-choc, Marc Bergevin a embauché Alexander Radulov. Mais il manquait encore deux attaquants pour assembler deux trios offensifs solides.

Bilan: le Canadien est allé aussi loin qu’il le pouvait dans les séries. Son élimination au premier tour face aux Rangers n’est pas la faute de Weber comme tel.

Aujourd’hui, Bergevin se retrouve au même point qu’après avoir échangé Subban. Il a la tâche d’aller chercher au moins un, sinon deux bons joueurs de centre, ce qui est très difficile à réaliser.

Belle équipe

Comme quoi les succès d’une équipe ne reposent pas sur les épaules d’un joueur, mais de tous ses effectifs.

Subban a abouti dans ce contexte à Nashville.

C’est vrai qu’il aimait se donner en spectacle à Montréal.

Ça fait partie de son ADN. Subban est un athlète étincelant qui a confiance en ses moyens.

À son retour derrière le banc du Tricolore il y a cinq ans, Michel Therrien l’avait comparé à un pur-sang. Mais mener un cheval de race comporte son lot de difficultés.

Therrien n’a pas été en mesure d’y arriver.

C’est là où le Canadien a failli avec lui.

Que fera Poile ?

De son côté, Peter Laviolette dit n’avoir aucun problème avec Subban. Mais le défenseur de 28 ans est entouré comme il ne l’a jamais été à Montréal.

Alors que le Canadien misait sur le Big Three avec Serge Savard, Guy Lapointe et Larry Robinson dans les années 1970, les Predators ont pour leur part le Big Four avec Roman Josi, Ryan Ellis, Mattias Ekholm et P.K. Subban.

Pour plusieurs, il est le quatrième défenseur de l’équipe.

Mais quel directeur général n’aimerait pas être dans les souliers de Dave Poile?

Le D.G des Predators devra d’ailleurs prendre une décision importante en marge du repêchage de l’expansion.

Protégera-t-il huit patineurs, toutes positions confondues, et un gardien, ou bien sept attaquants, trois défenseurs et un gardien?

Transigera-t-il avant la séance de repêchage?

C’est le genre de décision que plusieurs de ses homologues souhaiteraient avoir à prendre.

Les Predators sont tellement bien nantis en défenseurs depuis quelques années qu’en plus de Weber, ils ont échangé Seth Jones – qu’ils avaient repêché au quatrième rang du repêchage en 2013 –, aux Blue Jackets de Columbus contre les services de Ryan Johansen afin de combler un besoin à la position de centre.

C’est le genre d’échange que l’on peut se permettre quand on dispose de plusieurs de joueurs de qualité.

Poile a procédé à une autre transaction du genre lorsqu’il a cédé Patrick Hornqvist aux Penguins de Pittsburgh en retour de James Neal.

Vol de grand chemin !

Mais son plus grand coup demeure celui par lequel il a soutiré Filip Forsberg aux Capitals de Washington contre Martin Erat.

Un vol de grand chemin!

C’est agréable, d’ailleurs, de voir une équipe de Poile en finale de la coupe Stanley.

Le directeur général des Predators est un gentilhomme. Il compte 35 années d’expérience à titre de D.G. dans la Ligue nationale, les 15 premières avec les Capitals.

Il dirige les opérations hockey des Predators depuis leur entrée dans la LNH, en 1997.

Ses débuts remontent à 1972, alors qu’il avait été nommé adjoint administratif avec les Flames d’Atlanta, à sa sortie de l’Université Northeastern où il fut capitaine, meilleur marqueur des siens et joueur le plus utile à son équipe durant ses deux dernières années.

Il mérite bien ce qui lui arrive.

Quant à Bergevin, il ne peut revenir en arrière. Ce qui est fait est fait.

Le nom de Subban ne fait plus partie de son vocabulaire. Il ne tient pas à reparler de cette transaction.

Mais il aurait sans doute souhaité que Subban n’ait pas la chance de jouer pour la coupe Stanley un an après qu’il s’en soit départi.

Bon débarras, les Ducks !

Pour ceux qui ne sont pas contents que les Predators de Nashville aient atteint la finale de la coupe Stanley, dites-vous que ça aurait pu être bien pire.

Qui aurait voulu voir les Ducks d’Anaheim?

L’élimination des Ducks est une bonne chose. Ils ont passé les séries à user de rudesse excessive, à frapper des adversaires par-derrière, à donner des coups de bâton, à foncer dans les gardiens et quoi encore?

D’accord, les autres équipes qui ont pris part aux séries ou qui sont encore en lice ne sont pas blanches comme neige.

Mais aucune d’entre elles n’a fait honte au hockey comme les Ducks. Ils auront été aux séries de 2017 ce que les Flyers de Philadelphie ont été au hockey lorsqu’ils étaient connus sous le surnom des Broad Street Bullies. Et encore, les Flyers étaient peut-être moins salauds.

Leur défaite en quatre matchs contre le Canadien lors de la finale de 1976 avait été interprétée comme une délivrance et une grande victoire pour le hockey.

Personne ne les avait imités

Les Ducks ont ni plus ni moins joué comme ils l’avaient fait quand ils avaient remporté la coupe Stanley en 2007.

Heureusement, personne ne leur avait emboîté le pas après leur victoire, comme cela arrive parfois.

L’année suivante, les Red Wings de Detroit étaient remontés au sommet après une disette de six ans sans coupe.

Puis ce fut les Penguins de Pittsburgh en 2009, suivis en 2010 des Blackhawks de Chicago, pour qui ce fut le premier de trois championnats en six ans.

Bye! bye! Kesler

Malheureusement pour les Predators, ils devront poursuivre leur chemin sans les services de leur premier joueur de centre, Ryan Johansen, qui a dû être opéré d’urgence pour une blessure à une cuisse.

Il semble que Ryan Kesler n’y soit pour rien dans sa blessure, mais ce n’est pas faute d’avoir tenté de sortir Johansen du jeu avant cet épisode.

Quand un joueur s’amuse à vous remonter le bâton dans les parties pratiquement à chaque présence sur la patinoire, comme Johansen l’a dit au sujet de Kesler, ça en dit long sur ce joueur.

Gordie Howe a joué de cette façon impunément toute sa carrière. Nul doute qu’il fut un grand joueur.

Le meilleur de tous, ont proclamé à l’unisson Bobby Orr, Wayne Gretzky et Mario Lemieux au dévoilement de la liste des 100 meilleurs joueurs de l’histoire de la LNH dans le cadre des festivités du centenaire de la ligue.

Bizarre quand même!