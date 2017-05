Un élan de Ryan Goins procure la victoire aux Blue Jays

Ryan Goins a frappé un grand chelem en sixième manche, pour aider les Blue Jays de Toronto à vaincre les Brewers au compte de 8-4, mercredi à Milwaukee.

Il s’agit d’une troisième victoire de suite pour la formation canadienne, qui a remporté les deux parties de cette série de deux face aux Brewers.

Goins a expédié la balle dans les gradins pour une quatrième fois cette saison alors que Jose Bautista, Justin Smoak et Chris Coghlan se trouvaient sur les sentiers. Il s’agissait d’un premier élan bon pour quatre points en carrière, pour le joueur d’arrêt-court.

Kevin Pillar et Bautista, lors du quatrième tour au bâton, ainsi que Devon Travis, en sixième manche, ont également cogné des longues balles dans la victoire, chaque fois en solo.

Luke Maile, qui a entamé le match derrière le marbre, a été à l’origine de l’autre point des visiteurs, en vertu d’un ballon-sacrifice, en cinquième manche.

Le partant Marcus Stroman (5-2) a bien fait, accordant quatre points, quatre coups sûrs et autant de buts sur balles en cinq manches et deux tiers de travail. Son dernier lancer, au sixième tour au bâton, a toutefois permis à Domingo Santana d’ajouter trois points au tableau avec son sixième circuit de la saison.

Keon Broxton avait aussi étiré les bras à ses dépens, en troisième manche.

Matt Garza (2-1) n’a pas connu le départ escompté, donnant six points et sept frappes en lieu sûr en cinq manches et un tiers au monticule.

Le Québécois Russell Martin, utilisé au troisième but, n’a pas été en mesure de se rendre sur les sentiers, en quatre présences dans le rectangle des frappeurs.

L’équipe de la capitale ontarienne profitera d’une journée de repos avant d’affronter les Rangers du Texas, au Rogers Centre, vendredi.

Les Jays ont par ailleurs annoncé qu’ils ont placé le nom du voltigeur Anthony Alford sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une fracture au poignet gauche, au lendemain de son premier coup sûr en carrière.