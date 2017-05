Une pourvoirie à saveur familiale

RÉSERVOIR DECELLES | Si vous êtes à la recherche d’une bonne pourvoirie de pêche du doré et du brochet où l’on retrouve confort, services et commodités intéressantes, mettez à votre agenda un séjour de pêche à la pourvoirie Rapide Sept.

Située sur les bords de l’immense réservoir Decelles, à 60 kilomètres au sud-ouest de Val-d’Or en Abitibi, cette pourvoirie, qui existe depuis de nombreuses années, a connu un nouveau souffle lorsque le Suisse André Yersin s’en est porté acquéreur.

«Nous voulions recréer l’ambiance des beaux jours, tout en nous assurant de pouvoir offrir une qualité de services qui réponde aux attentes des amateurs de pêche d’aujourd’hui, affirme Yersin. C’est ce qui nous a amenés à construire de nouveaux chalets, à rénover les anciens à la saveur d’aujourd’hui et à offrir un éventail plus grand de services.»

Sur tous ces points, Yersin et son équipe peuvent se dire mission accomplie. Si la pourvoirie avait un peu ralenti après avoir connu des heures de gloire dans le passé, ils l’ont fait renaître au goût du jour. Vous avez vraiment un éventail de possibilités intéressantes.

Pêche et logement

Dès votre arrivée à la pourvoirie, en entrant dans le bâtiment d’accueil entièrement rénové, vous pouvez sentir le passé et le présent qui se mélangent dans une ambiance quasi familiale. Vous vous sentez un peu chez vous.

Pour vous loger sur le territoire de la pourvoirie, vous avez trois possibilités.

Il y a tout d’abord les chalets cinq étoiles, en bois rond, bâtis en 2009 et 2010, qui offrent un confort et des équipements des plus modernes, dans un environnement de nature. Il y a les anciens chalets de la pourvoirie qui sont rénovés en partie. Le travail réalisé dans ces vieux bâtiments en a fait des chalets confortables, avec les commodités que les adeptes de la pêche recherchent en 2017. Finalement, vous avez aussi la possibilité de profiter de l’un des 25 sites de camping de la pourvoirie.

Sur le plan de la pêche, vous pouvez arriver sur les lieux avec votre équipement, embarcation et tout le matériel nécessaire. Si vous n’en avez pas, il est possible d’en faire la location à la pourvoirie. Pour les petites familles, il y a aussi la location de kayaks et de canots qui est disponible sur place. Tous les membres d’un groupe peuvent donc y trouver leur compte durant un séjour.

Pêche abondante

Lors de notre séjour, nous avons pu capturer en grand nombre du doré jaune de belle taille. Ils se sont fait déjouer par les jigs de couleur orange ou blanche. Pour le brochet, nous avons bien tenté de le provoquer, mais il ne voulait pas nous répondre. Il nous boudait. D’autres pêcheurs ont eu la main plus heureuse en utilisant des poissons-nageurs de type perchaude ou orange articulé.

Pour tout savoir sur les coûts, les disponibilités et les services offerts présentement, vous pouvez joindre les gens de la pourvoirie au 514 316-4486 ou via info@rapide-sept.com. Vous pouvez aussi visiter les lieux à l’avance en vous rendant sur www.rapide-sept.com.