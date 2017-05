[VIDÉO] 11 acteurs qui ont détesté leur rôle

Des célébrités d’Hollywood ont gardé de très mauvais souvenirs de certains films. Tellement qu’ils préféreraient les renier complètement et les retirer de leur filmographie.

La chaîne Youtube Topsicle propose un montage des films qui font encore rager leurs principaux acteurs. Et on ne parle pas ici de petites productions marginales... Oh que non!



Voyez quels films George Clooney, Halle Berry, Alec Baldwin ou Daniel Radcliffe ont rayés de leur CV.



Étrangement, certaines versions de Batman au cinéma semblent en avoir déçu quelques-uns...