Amy Walsh fera son entrée au Temple

L’ancienne joueuse québécoise Amy Walsh sera intronisée cette année au Temple de la renommée de Canada Soccer, a annoncé l’organisation jeudi.

La femme de 39 ans, native de Saint-Bruno-de-Montarville, a aidé le Canada à remporter le Championnat féminin de la CONCACAF en 1998. Elle a décroché trois médailles lors de compétitions de la CONCACAF et a participé à deux Coupes du monde féminines de la FIFA et à un tournoi olympique. Au niveau professionnel, elle a aidé le Beat d’Atlanta à atteindre la finale de la WUSA en 2001.

«Je me sens extrêmement honorée d’être intronisée au Temple de la renommée de Canada Soccer aux côtés de Paul Stalteri, a-t-elle affirmé dans un communiqué. C’est en toute humilité que je me tiendrai maintenant aux côtés de plusieurs de mes héroïnes de soccer, comme Connie Cant, Geri Donnelly et Andrea Neil.»

Également, Walsh a été nommée quatre fois joueuse de l’année au Québec dans différentes catégories. Elle a effectué 102 apparitions internationales, établissant aussi un record national pour le nombre de départs consécutifs de 1998 à 2001. Durant sa carrière, la milieu de terrain a aussi porté l’uniforme du Fury d’Ottawa, du FC Sélect Rive-Sud, de l’Xtreme de Montréal et des Comètes de Laval.

«J’aimerais remercier mes parents pour leurs encouragements et leur appui, mes frères et sœurs pour leur loyauté et amitié; et mon mari, pour sa croyance inébranlable en moi», a-t-elle poursuivi.

Stalteri aussi immortalisé

De son côté, Stalteri a mené le pays vers la conquête de la Gold Cup en 2000 et a pris part à la Coupe des confédérations de la FIFA l’année suivante. Chez les professionnels, il a remporté un titre de la Bundesliga et une Coupe d’Allemagne (DPF-Pokal) avec Werder Breman en 2004. L’Ontarien a joué avec le Canada durant trois cycles de qualification du Mondial.