Course déterminante

«J’ai bien hâte de retrouver cette série, a dit Labbé en entrevue au Journal de Montréal. Ce sera ma deuxième course à vie sur un ovale d’un mille et demi, après le Texas [le 8 avril dernier]. Je m’y présente très confiant.»

Le Québécois de 24 ans s’était classé au 28e rang à Fort Worth après avoir réalisé le 33e chrono le plus rapide sur les 40 engagés. Il avait toutefois concédé six tours au vainqueur, Erik Jones.

«Au Texas, l’adaptation a été dure, a-t-il dit. Le revêtement a été refait et il n’y avait qu’une seule bonne trajectoire de course. Quand on se faisait prendre un tour par les meneurs, il fallait leur laisser le passage et se ranger vers le bas, où ­l’adhérence était mauvaise.»