Du renfort pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto devraient compter sur le retour de leurs deux joueurs étoiles Josh Donaldson et Troy Tulowitzki à l’occasion du match de vendredi contre les Rangers du Texas.

Le directeur général de la formation, Ross Atkins, s’est d’ailleurs dit optimiste de voir les deux hommes en action lors d’une émission diffusée jeudi au réseau Sportsnet.

«Le plan est qu’ils reviennent au jeu demain [vendredi]. Ce sera un gros ajout à notre équipe», a-t-il déclaré.

Évoluant au troisième but, Donaldson a joué neuf parties cette saison, frappant la balle en lieu sûr à neuf reprises. Il a claqué deux circuits et produit quatre points.

De son côté, Tulowitzki a récolté 15 coups sûrs en 57 présences au bâton, ce qui lui vaut une moyenne à la plaque de ,263. Le joueur d’arrêt-court a fait compter 10 points.

Bonne lancée

Ces joueurs viendront prêter main-forte aux Blue Jays, qui sont sur une lancée après un début de campagne misérable.

Les Jays ont savouré trois victoires d’affilée en vertu d’un gain de 8-4 contre les Orioles de Baltimore, dimanche, et de triomphes de 4-3 et 8-4 face aux Brewers de Milwaukee, mardi et mercredi. Le point culminant de cette séquence fructueuse fut le grand chelem de Ryan Goins pendant le dernier duel des siens.

L’équipe torontoise amorcera vendredi une série de trois joutes contre les Rangers (24-23), une formation ayant remporté sept de ses 10 derniers affrontements. Cependant, elle avait encaissé deux défaites de suite aux mains des Red Sox de Boston avant leur match au Fenway Park, jeudi soir.

Les lanceurs partants pour le premier match à Toronto devraient être A.J. Griffin (4-1) du côté des Rangers et Mike Bolsinger (0-2) pour les Jays.

Happ reviendra sous peu

Par ailleurs, le gaucher J.A. Happ a été cédé au club de Dunedin, au niveau A fort, pour fins de rééducation. Aux prises avec une inflammation au coude, il n’a participé qu’à trois joutes en 2017, ne récoltant aucune victoire.

Lors de la campagne 2016, Happ a amorcé 32 parties, affichant une moyenne de points mérités de 3,18 et affichant un dossier de 20-4.