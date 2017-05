Je décerne ma palme d’or aux dinosaures

Cette année, comme il est arrivé souvent depuis 70 ans, le Festival de Cannes s'est ouvert dans la controverse. Normal, puisqu'on est en France, où on débat toujours de tout. Cette fois, ce n'est ni un film égrillard ni une starlette flambant nue qui font scandale, mais des films en compétition n'ayant pas reçu la sacro-sainte onction d'une salle de cinéma.

Quoi faire des trois longs métrages de Netflix et d'Amazon qui sont en compétition sans qu'on ait l'intention de les présenter en salle? Jusqu'à maintenant, personne n'avait osé pareille infamie.

Après des débats existentiels, des échanges d'injures et des coups de gueule, les bonzes du festival en sont venus à un compromis. On accepte ces trois films sans «pedigree» pour cette année, mais pas question d'accueillir pareils impies à l'avenir. Dorénavant, seuls les films diffusés en salle pourront concourir pour la Palme d'or.

Les dinosaures du cinéma, dont le président du jury, le réputé Pedro Almodovar (Tout sur ma mère), ont fini par l'emporter sur les hérétiques qui ne voyaient pas d'objection à ce qu'un film soit présenté uniquement en vidéo sur demande.

HARO SUR LA TÉLÉVISION!

Tous les arts ont leurs dinosaures, le septième art compris. Si les dinosaures avaient eu gain de cause, les rôles de femmes au théâtre seraient encore défendus par des hommes, les castrats seraient les stars de l'opéra, j'écrirais avec une plume d'oie et Alain Lefèvre jouerait sur un clavecin plutôt que sur un piano.

Tous les «vieux» cinéastes que j'ai fréquentés, de Claude Jutra à Gille Carle, en passant par Michel Brault et mon propre frère Claude (aujourd'hui convaincu des bienfaits du numérique), disaient pis que pendre de la télévision. Pourtant, sans elle, la plupart de leurs films n'auraient eu qu'une audience de misère.

Même si la vidéo existe depuis une génération, même si la caméra 35mm est devenue aussi archaïque que la machine à écrire et la pellicule, aussi rare que le papier «oignon», quelques grands noms du cinéma continuent de livrer au numérique un combat d'arrière-garde. Même Xavier Dolan, notre surdoué, répugne à l'idée de ne pas tourner un film sur pellicule.

EN SALLE, JE VEUX BIEN, MAIS...

Comme tant d'amateurs de cinéma, j'aime me retrouver dans une salle obscure où d'autres spectateurs rient d'un gag en même temps que moi, ou versent une larme pendant une scène émouvante.

Mais rendons-nous à l'évidence, l'assistance dans les salles n'est plus ce qu'elle était et elle n'ira pas en croissant. S'il n'y avait que les salles, il y a longtemps que le cinéma serait mort et enterré.

Quand j'ai vu C'est le cœur qui meurt en dernier, nous étions huit dans la salle, quatre pour Maud et une vingtaine pour Arrival. Nous étions seuls dans la salle, ma femme et moi, pour Manchester by the Sea. Je vois donc la plupart des films dans mon salon, souvent parce qu'ils ne sont plus à l'affiche ou qu'ils ne l'ont jamais été.

Je regarderai donc chez moi sans état d'âme Okja, The Meyerowitz Stories et Wonderstuck, les trois films de Netflix et Amazon en compétition à Cannes, qu'ils remportent ou non un prix. Quant à la palme d'or, je la décerne aux cinéastes qui snobent encore l'écran de télévision.

