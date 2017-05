Larry Robinson et les Sharks se séparent

Larry Robinson, qui occupait les fonctions de directeur au développement des joueurs chez les Sharks de San Jose, ne sera pas de retour avec la formation californienne.

Un porte-parole de l’organisation a confirmé l’information au réseau Sportsnet, jeudi. Son contrat, qui prenait fin au terme de la dernière saison, n’a pas été renouvelé.

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal a été avec les Sharks pendant cinq ans, dont les deux premières saisons à titre d’entraîneur associé.

Robinson a disputé 1384 rencontres dans la Ligue nationale de hockey, portant l’uniforme bleu-blanc-rouge lors de 17 de ses 20 saisons. Il a cumulé 958 points, dont 208 buts.

L’arrière a vu son nom être gravé six fois sur la coupe Stanley à titre d’athlète. Il a également été entraîneur-chef des Kings de Los Angeles et des Devils du New Jersey, mettant la main sur une septième coupe en 2000 (avec les Devils).