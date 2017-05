Le rêve d’une jeune vie

MONACO | Mon Dieu que Lance Stroll est jeune. Faut être avec lui pour vraiment prendre conscience qu’il n’a que 18 ans.

C’est l’âge d’un ado vieillissant à sa première année de cégep.

Que 18 ans et pourtant, il est au centre de toute une organisation qui veille sur lui.

Gregory Heirman est son photographe personnel et Ann Bradshaw, la grande dame des communications de la F1, est son chef de presse personnel. Et je ne parle pas de son père Lawrence, des comptables, des ­ingénieurs, des faiseux d’images et de tout le reste.

Que 18 ans et pourtant, hier, il semblait parfaitement à l’aise en signant des autographes pour des fans retenus de l’autre côté de la clôture ou devant un groupe de journalistes anglais. Comme il l’est resté quand ils sont partis et qu’on a pu jaser moins formellement.

Et puis, le kid est à Monaco. Il se prépare pour le Grand Prix le plus prestigieux de tous. Sur un circuit qu’il n’a jamais vu. Un circuit qui ne pardonne pas l’erreur. Un circuit qu’il s’en allait parcourir à pied après ­notre conversation.

«C’est la meilleure façon d’avoir au moins une idée de ce qui m’attend. Regarder les pièges, prendre en note ce qu’il faut savoir», dit-il.

ENCORE UN ÉTUDIANT

Monaco reste un circuit qui le ­désavantage.

«Mais en même temps, c’est un rêve que je vais vivre. On rêve tous de piloter à Monaco. Je vais tout ­découvrir aux premiers essais. Et on va travailler à partir de là. Je n’ai pas plus de pression parce que c’est Monaco. La pression qu’on ressent, c’est celle qu’on se met soi-même sur les épaules», de dire Stroll.

Quand même, on est à Monaco, il n’y a pas une obligation de ­résultat?

Il sourit. «Vous savez, si ça va bien, on va me rabaisser à cause de mon background. Et si ça va mal, on va le faire tout autant à cause de ce ­background. Faut apprendre à vivre avec tout ça», mentionne-t-il.

Et qu’entend-il exactement par «background»?

«L’argent de mon père. C’est ­toujours ça qui revient sur le tapis. Mais je n’ai quand même pas à avoir honte de ça. Je fais tout ce que je peux pour progresser et apprendre le plus vite possible l’univers de la Formule 1. Je n’ai que 18 ans, il y a des étapes qu’on ne peut sauter. Je me considère sous certains aspects comme un étudiant», précise-t-il.

MASSA, UNE RÉFÉRENCE

Felipe Massa est cool avec le jeune. Quand on lui pose des questions, il montre toujours du respect envers son coéquipier qui peine à le suivre en piste. Stroll le lui rend bien.

«Felipe Massa est ma référence en F1. C’est certain que je dois demeurer concentré sur ma préparation et ma performance, mais je peux avoir une comparaison. Felipe a tellement d’expérience qu’il devient un barème. Mais tout ça est nouveau pour moi. Heureusement, je ne suis pas seul pour progresser. Il y a toute une équipe qui m’entoure. C’est essentiel de se sentir appuyé», de dire le jeune pilote.

Lance Stroll a 18 ans et hier après-midi, il devait expliquer ses états d’âme à une douzaine de vétérans du métier. Des journalistes qui ont connu Ayrton Senna, Damon Hill et Jacques Villeneuve et qui doivent se retenir pour ne pas tomber dans le jeu des comparaisons.

Aucun de ces grands pilotes et champions du monde n’avait 18 ans à leur arrivée en Formule 1.

«Mon Dieu, je n’aurais pas voulu avoir à diriger les communications de Jacques quand il avait 18 ans. Ouf!» riait Ann Bradshaw en ­reprenant le contrôle sur son pilote.

Même lorsqu’il en avait 25, ce n’était guère facile...

La réconciliation