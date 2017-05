Milos Raonic passe en demi-finale à Lyon

Le Canadien Milos Raonic a vaincu le Portugais Gastao Elias en deux manches de 6-4 et 6-3, jeudi, en quart de finale du tournoi de Lyon, en France.

Le premier favori de la compétition et sixième raquette mondiale a mis 1 h 32 min pour disposer du détenteur de la 125e place de l’ATP.

Raonic n’a réussi que quatre as sur la terre battue du court et a commis sept doubles fautes. Il a dû sauver trois balles de bris et a maintenu un faible taux d’efficacité de 38 % sur ses premiers services. Toutefois, il a réalisé deux bris en huit occasions et dominé 73-64 au chapitre des points gagnés.

L’Ontarien, qui présente une fiche de 19-5 depuis le début de l’année, croisera le fer avec le Tchèque Tomas Berdych ou le Français Gilles Simon dans le carré d’as. Il avait d’ailleurs défait le premier d’entre eux au troisième tour du tournoi de Rome, le 18 mai.