Ryan Johansen n'a pas de regrets

L’attaquant des Predators de Nashville, Ryan Johansen, ne regrette en aucun temps les propos qu’il a tenus à l’endroit du vétéran des Ducks d’Anaheim Ryan Kesler.

Le meilleur pointeur de son équipe en séries éliminatoires avant d’être blessé pendant le quatrième duel de la finale de l’Association de l’Ouest a confirmé qu’il n’avait pas changé d’avis, jeudi, à la chaîne radiophonique TSN 1040.

«Je pense vraiment ce que j’ai dit. Je ne le reprendrai pas. C’est juste frustrant. Que les gens pensent ou non qu’il fasse un bon travail dans ce qu’il fait, je ne veux pas me lancer là-dedans à nouveau. Ce que j’ai dit est ce que je voulais dire. Je suis simplement heureux que nous les ayons battus et j’aurais aimé pouvoir être en ligne pour serrer les mains des Ducks», a-t-il émis.

Après le deuxième match de la série opposant les Predators aux Ducks, Johansen n’avait pas gardé la langue dans sa poche.

«Je ne comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne comprends pas comment sa famille et ses amis peuvent l’encourager. Sa manière de jouer n’a aucun sens. J’essaie tout bonnement de jouer au hockey, mais c’est difficile quand je dois retirer un bâton de mon entrejambe à la fin de chacune de mes présences», avait-il déclaré à propos de Kesler.

Blessure

Le joueur de centre a ensuite dû rapidement se changer les idées. Il a vu sa saison compromise à la suite d’un coup de genou à la cuisse gauche assénée par le défenseur des Ducks, Josh Manson.

«Il s’est dirigé vers moi avec son genou. J’ai essayé de la frapper en retour, mais il m’a eu au bon endroit», a commenté Johansen.

Johansen n’avait pas encore déclaré à son entraîneur Peter Laviolette qu’il devait cesser de jouer lorsque Corey Perry a marqué en prolongation du quatrième match pour égaler la série 2-2.

«J’ai à peine eu le temps de prendre ma douche, de remettre mes sous-vêtements. Je n’étais plus capable de marcher après ça. L’enflure a dû tripler en l’espace de 20 minutes.»

Les soigneurs ont ensuite envoyé Johansen d’urgence à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un syndrome des loges. Il a été opéré deux heures plus tard et devrait complètement s’en remettre.

L’attaquant de 24 ans décrit sa situation comme étant «douce-amère». Il devra regarder les siens jouer pour l’obtention de la Coupe Stanley à partir des gradins, à partir de lundi.