Steve Ott embauché par les Blues comme adjoint

Les Blues de St. Louis ont nommé Steve Ott au poste d’instructeur-adjoint, jeudi, de sorte que celui-ci a mis fin à sa carrière de hockeyeur.

L’homme de 34 ans épaulera ainsi le pilote Mike Yeo derrière le banc de la formation du Missouri. Cette addition s'ajoute à celle de Darryl Sydor, qui s'est entendu avec les Blues mercredi afin d'occuper les mêmes fonctions.

«Il était très respecté comme joueur et personne par ses coéquipiers. Je crois qu’il représentera un très bon atout pour notre personnel, a commenté Yeo sur le site de l’équipe. Il était un compétiteur sur la glace et je m’attends à ce qu’il amène la même énergie dans son nouveau rôle.»

Ott a complété la campagne 2016-2017 avec le Canadien de Montréal, qui l’avait acquis des Red Wings de Detroit le 28 février. Il a obtenu une mention d’aide en 11 joutes avec le Tricolore et a été blanchi au cours des six parties de premier tour éliminatoire contre les Rangers de New York.

Pour l’entièreté de la saison, le natif de Summerside a récolté trois buts et quatre aides en 53 affrontements. À vie, le choix de premier tour des Stars de Dallas en 2000 a touché la cible 109 fois et réalisé 179 passes décisives pour 288 points en 848 parties, tout en écopant de 1555 minutes de punition.