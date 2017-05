Un accident et une autre journée ardue pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a perdu le contrôle de sa voiture Williams avant de percuter un mur pendant les essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, jeudi, et il a pris le 16e rang lors des deux séances du jour.

Pendant la seconde de celle-ci, le conducteur de 18 ans a semblé commettre une erreur de pilotage peu après une séquence en ligne droite. Le côté droit de son auto a touché le mur à la sortie d’un virage, au moment où personne n’ennuyait Stroll.

Ce dernier a effectué un tour rapide de 1 min 15,595 s. Le Britannique Lewis Hamilton (1:13,425), sur Mercedes, a dominé la séance initiale. L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a été son plus proche poursuivant avec un temps de 1:13,621, alors que le porte-couleurs de Red Bull Max Verstappen a fini troisième en 1:13,771.

Vettel a toutefois eu le dernier mot durant la deuxième séance en vertu d’un chrono de 1:12,720. Daniel Ricciardo (Red Bull) et Kimi Raikkonen (Ferrari) ont suivi avec des passages respectifs de 1:13,207 et de 1:13,283. Hamilton (1:13,873) s’est contenté du huitième échelon. Stroll a totalisé 27 tours et le meilleur d’entre eux a été d’une durée de 1:14,474.

La troisième partie des essais et les qualifications auront lieu samedi. La course est prévue le lendemain.