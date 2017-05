Un dernier album pour Jean-Pierre Ferland

Jean-Pierre Ferland planche sur un nouveau disque de compositions originales. L’opus sera le dernier de sa longue et fructueuse carrière, apprend-on grâce à la plus récente édition d’Échos Vedettes.

«Cet album sera mon testament, et ça va être mon dernier. À 82 ans, je considère qu’il est temps que je m’arrête», a confié l’artiste au magazine.

Le chanteur n’a par contre pas envie de s’imposer une quelconque pression quant à la sortie de ce disque. «Il sera prêt quand il sera prêt!» a-t-il ajouté.

Fait officier de l’Ordre du Canada plus tôt en mai, Jean-Pierre Ferland a proposé Chansons jalouses, son plus récent album et un hommage à de célèbres œuvres de la francophonie, en novembre.