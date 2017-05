Une Semaine plus que nécessaire

Afin de consolider le monde du camping au Québec et aussi pour informer la population et intéresser de nouveaux adeptes, les deux intervenants majeurs québécois ont décidé de s’unir pour présenter la Semaine québécoise du camping, qui se déroule jusqu’à dimanche.

«Auparavant, nous faisions partie de l’organisation de la Semaine canadienne du camping, mais après avoir pris connaissance de l’alignement que prenait l’événement par rapport aux besoins des campeurs du Québec, nous avons décidé de lancer notre propre Semaine. De cette façon, nous devenions en plein contrôle du message pour démontrer la force du monde du camping au Québec.»

Voilà comment le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier, expliquait le pourquoi de l’événement, qui en est à sa deuxième édition. Son organisation travaille en collaboration avec la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) pour la tenue de la Semaine.

En contrôlant leur message, les deux organismes pouvaient mieux remplir leur mission.

«L’an dernier et cette année, durant la Semaine, nous avons pu passer nos messages à plusieurs reprises, dans l’ensemble des régions du Québec et dans les grands centres, d’expliquer Tessier. Nous avons pu aller chercher de nouveaux adeptes en leur présentant le vrai visage du camping au Québec.»

Une activité en santé

Même si le monde du camping est en santé au Québec, les deux organisations ne voulaient pas attendre que les choses tournent plus lentement, lorsque les baby-boomers commenceront à délaisser la pratique de l’activité.

«C’est au moment où les choses vont bien qu’il faut investir dans l’information et dans des promotions, comme nos deux nuitées à 50 $, d’expliquer Tessier.

«Les campeurs sont avides de ce genre de promotion. La réponse est immédiate. Il y a trois millions de Québécois qui ne campent pas. Je ne peux pas croire que nous ne pouvons pas en intéresser une partie pour assurer la pérennité de l’activité.»

Pas comme les aînés

Les jeunes qui pratiquent le camping ne le font plus de la même façon que leurs aînés. Ce n’est plus pour eux une activité qu’ils pratiquent toutes les fins de semaine.

«Les jeunes sortent moins parce que souvent, pour eux, le camping est perçu comme un outil pour faire autre chose. Il faut donc arriver à diversifier notre offre pour les attirer. C’est ainsi que nous avons vu naître les campings thématiques et les offres d’activités très variées à l’occasion d’un séjour de camping. Les exploitants de terrains sont très lucides. Ils ont choisi de travailler à assurer la pérennité en s’ajustant aux demandes des plus jeunes. La réflexion est très large.»

Simon Tessier a tenu à rappeler une chose très importante: «Les gens aiment le camping. C’est encore une façon économique de faire des vacances en famille. C’est à nous de garder cela en tête et de nous ajuster aux nouvelles réalités.»

NUITÉES SPÉCIALES

Plus de 300 terrains de camping vous offrent la promotion deux nuitées pour 50 $ en fin de semaine. C’est une occasion unique de commencer votre saison à un coût raisonnable, tout en découvrant de nouveaux sites. Il faut toutefois prendre le soin de réserver au camping désiré avant de vous y rendre parce que cette promotion est très populaire. Vous trouverez la liste des campings participants sur le site www.campingquebec.com ou sur www.semainecamping.com.

OUVERTURE RÉUSSIE

C’est en fin de semaine dernière que la Fédération québécoise de camping et de caravaning a procédé au lancement officiel de la saison 2017 de camping alors que plus de 3000 personnes ont profité des installations du camping Village Vacances Valcartier. L’activité a été tellement populaire qu’il a fallu aménager deux sites temporaires afin d’accommoder les équipages de plus de 1500 véhicules récréatifs. Parmi les activités au programme, il y avait des conférences touchant, entre autres, les bons plats en camping, comment s’organiser pour partir en famille et comment utiliser les tablettes, cellulaires et Wi-Fi en camping.

RÉDUCTION SÉPAQ

Depuis le 1er mai et jusqu’au 15 juin, et du 15 août jusqu’à la fermeture de la saison 2017, les membres de la Fédération québécoise de camping et de caravaning auront droit à un rabais de 10 % dans les différents établissements de la Sépaq. Le rabais est applicable sur une nouvelle réservation, pour un séjour du dimanche au jeudi. Vous n’avez qu’à utiliser le code promotionnel FQCC10. Une vérification de votre adhésion sera faite lors de votre enregistrement. Pour réserver ou en savoir plus: 1 800 665-6527.