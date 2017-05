[VIDÉO] «Mettez-vous votre État islamique dans le derrière»

Deux jours après l'attentat meurtrier commis par un kamikaze au Manchester Arena, la finale de la ligue Europa opposant Manchester United à Ajax mercredi à Stockholm avait une signification bien particulière.

Et les fans de l'équipe anglaise se sont assurés de lancer un message clair au groupe armé État islamique, en leur disant carrément de se mettre leur groupe terroriste dans le derrière.

Le chant fait le tour de la Toile depuis mercredi. Sur les différentes images, on peut voir de nombreux supporteurs exprimer leur désaccord et leur indignation en chantant haut et fort (attention, langage grossier) «mettez-vous votre putain d'État islamique profond dans le derrière».

Rappelons qu'un attentat-suicide a fait 22 morts et plus de 60 blessés, lundi soir après un spectacle d'Ariana Grande à Manchester.

Les partisans d'Ajax présents au Friends Arena ont soutenu les endeuillés en chantant Three Little Birds de Bob Marley, une chanson remplie d'espoir.

À leur façon, les Red Devils ont mis un petit baume sur le deuil des Mancuniens en remportant leur match, 2-0. Ils seront donc de retour en Ligue des Champions.