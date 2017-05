Voici les premières images de la série Castlevania à venir sur Netflix!

En février dernier, Pèse sur start vous annonçait — et capotait un peu, par la bande — que Netflix planchait sur une série inspirée de la série de jeux vidéo culte Castlevania.



Des mois plus tard, on a un peu plus de viande autour de l’os ainsi qu’un avant-goût vidéo.



Comme plusieurs médias nichés le rapportent, la première saison du projet comptera quatre épisodes de 30 minutes.

Elle serait inspirée de Castlevania II: Dracula’s Curse (aussi connu comme LE MEILLEUR JEU DE LA SAGA!!!1!).

Date de mise en ligne: le 7 juillet.



La seconde saison suivra en juillet 2018.



Castlevania, la série Netflix, est une production d’Adi Shanka à qui l’on déjà doit une adaptation BD (Dredd) ainsi qu’un excellent thriller (The Grey, le film où Liam Neeson se bat avec un loup à mains nues!).

Le scénario serait signé par l’auteur de comic books Warren Ellis (Transmetropolitan).