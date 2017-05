2Frères entre en studio

«On s’assoyait avec nos guitares devant un feu de foyer, on lançait des idées, on écrivait des mélodies et des textes. On aborde des sujets, des sentiments humains qui vont au-delà de l’amitié, l’amour ou la famille», ajoute Érik Caouette, à la conférence de presse annonçant la programmation de l’International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.