Après l’humour, la peinture

«J’ai effectué plusieurs rénovations à la maison, dont un nouvel espace pour un atelier. J’ai envie de profiter de mes nouvelles installations pour peindre plus sérieusement et qui sait, mettre sur pied un prochain vernissage», dévoile l’humoriste de 50 ans, rencontré à l’événement caritatif BBQ Urbain, jeudi dernier.

«Il me dessinait les personnages des dessins animés à la maison, lorsque j'étais enfant. Ma sœur peignait aussi et mon père avait un certain talent», confie-t-il.