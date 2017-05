Ariana Grande fera un spectacle bénéfice à Manchester

Quelques jours se sont écoulés depuis les attentats à Manchester lors du concert d’Ariana Grande, alors en tournée en Europe.

Traumatisée par les événements, la chanteuse a annulé ses prochaines dates de spectacle à Londres, en Belgique, en Pologne, en Allemagne et en Suisse afin de se reposer.

L’interprète de One last time a rédigé un long message le 26 mai en après-midi afin de témoigner son respect et ses condoléances aux familles des victimes et blessés.

«Il n’y a rien que ni moi ni personne puisse faire pour vous enlever la peine que vous ressentez présentement. Cependant, je vous ouvre mes bras et mon cœur pour vous venir en aide si vous avez besoin de quoi que ce soit. [...] Je suis désolée pour la peine et la peur que vous devez ressentir à la suite de ces événements.», témoigne-t-elle.

La jeune artiste de 23 ans poursuit son message en promettant revenir à Manchester, «cette brave ville», pour aller y passer du temps avec ses admirateurs et tenir un concert bénéfice, en aide aux familles des victimes.

«En débutant ma tournée, je tenais à ce que ce spectacle soit un endroit sécuritaire pour eux, où ils peuvent s’exprimer et être eux-mêmes, unis par la musique. Je ne veux pas que cet événement change ça.», assure-t-elle.

Elle termine son message en disant que «notre réponse à cet événement tragique devrait être de s’unir, de s’aimer davantage et de s’entraider».