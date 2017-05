Boucher: «Ils ont donné tout ce qu’ils avaient»

PITTSBURGH | «On est dans un domaine où il faut réussir l’impossible. C’est ça que les joueurs ont fait.»

C’est un Guy Boucher, la gorge nouée par l’émotion, qui s’est adressé à la presse au terme de cette défaite crève-coeur aux mains des Penguins de Pittsburgh.

Un Guy Boucher qui a peiné à trouver les mots pour exprimer à quel point il était fier de ses hommes.

«Ça va au-delà de la fierté. Ils ont donné tout ce qu’ils avaient. Ils y ont mis leur coeur et leur âme. Ils méritent énormément de crédit pour leur caractère, leur courage et leur implication. Je ne pensais pas que ce groupe de joueurs évoluerait aussi rapidement qu’il l’a fait», a louangé le Québécois.

Une fois de plus, il a rappelé que bien peu de gens donnaient à ses hommes la moindre chance de faire un aussi long bout de chemin en séries éliminatoires. Un parcours qui les aura menés à un seul but de la finale de la coupe Stanley.

«C’est devenu une habitude et une attitude. Une attitude de gars qui ne s’avouaient jamais vaincus», a-t-il indiqué.

«Encore aujourd’hui, on est revenu de l’arrière deux fois, contre la meilleure équipe de la ligue, dans leur édifice. Et on les a amenés en deuxième prolongation», a-t-il ajouté.

Triste pour ses joueurs

C’est la deuxième fois que Guy Boucher voit son équipe se faire montrer la porte de sortie dans un match ultime de l’Association de l’Est. La deuxième fois que ce revers est encaissé par la marge d’un but.

Mais le pilote des Sénateurs a préféré, d’abord et avant tout, penser à sa troupe.

«Je trouve ça difficile pour mes joueurs. Au sein de toute l’organisation, on avait une chimie exceptionnelle de haut en bas. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes rendus ici. Sans cette chimie, on n’aurait même pas passé proche», a déclaré Boucher.

«Mais en fin de compte, je reviens aux joueurs. Ce sont eux qui réussissent, qui parviennent à éblouir le public et qui parviennent à faire des choses impossibles qui inspirent des gens», a-t-il insisté.