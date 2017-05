Comme au PlayStation

MONACO | Y a pas d’excuse. D’ailleurs, y a pas d’excuse à avoir. Avec un peu plus de huit minutes à faire à la deuxième séance d’essais libres, Lance Stroll a foncé dans le virage numéro 8 et a décidé d’aller chercher la limite.

Il allait juste un peu trop vite et a freiné un peu tard. Résultat, il a échappé l’arrière de sa Williams, qui est allée s’écorcher sur la glissière.

Fin de la session pour Lance Stroll, qui était tout souriant malgré l’incident quand il est venu ­raconter sa journée d’essais.

«Je suis satisfait. Ç’a été une très bonne journée jusqu’à l’accrochage. J’ai beaucoup appris et j’ai roulé à un bon rythme. Toute la journée, j’ai eu de la difficulté à maîtriser parfaitement deux ou trois virages du circuit. Et le 8 était un de ces virages. Je n’arrivais pas à saisir le bon rythme, à trouver l’équilibre de la voiture. J’ai décidé de trouver la limite et j’ai un peu trop poussé», d’expliquer le Montréalais.

Et curieusement, c’est exactement le virage no 8 qui le faisait décrocher quand il s’essayait au ­PlayStation. Pas de blague, c’est ce qu’il a raconté. Comme quoi si vous gagnez le Grand Prix de ­Monaco sur votre PlayStation, vous devez être très doué.

Pas d’excuse et ça va vite

Les méchantes langues vont s’acharner sur l’incident de la fin de la journée. Mais on ne compte plus le nombre de pilotes qui ont échappé leur ­voiture au circuit de Monaco.

Et lui, le gamin de 18 ans, comment il s’est senti?

«C’est vraiment très spécial. Tu n’as pas le temps de savourer le premier tour, ça va trop vite. Mais tu ne peux qu’être conscient de toute l’histoire qu’il y a dans ces rues. La piste est très bonne. J’ai trouvé que mes pneus avaient une bonne grip et que le moteur me donnait de la puissance. En fait, j’ai vraiment aimé l’expérience», de dire Stroll.

La grosse LNH

Donc, pas d’excuse, comme l’avait écrit Michel Therrien sur le mur du vestiaire du Canadien. Pour ensuite passer l’hiver à chercher des excuses.

Dans le cas de Lance Stroll, y a pas d’excuse mais la constatation toute simple qu’il en a encore ­beaucoup à apprendre.

Comme hier, il a terminé ses essais de la première heure derrière le retraité Jenson Button. Sauf que Button est un ancien gagnant du Grand Prix de Monaco et qu’il connaît le circuit comme le fond de sa poche. Probablement plus d’ailleurs car qui donc connaît le fond de sa poche?

Quand bien même on voudrait crier qu’on est dans les ligues majeures, que la Formule 1 n’est pas la place pour devenir un vrai pilote, ça ne change rien à la réalité.

D’ailleurs, Stroll a dû se contenter du 16e temps lors de la deuxième séance d’essais libres. Il a concédé près d’une seconde et demie à Sebastian Vettel, le plus rapide, et presque une demi-seconde à son coéquipier Felipe Massa.

Le garçon a 18 ans et il a tout à apprendre.

Il apprend.

Et l’argent de Red Bull ?

MONACO | On parle beaucoup de l’argent de Lawrence Stroll. En fait, tout le monde cherche à localiser l’immense yacht que l’homme d’affaires a loué pour le Grand Prix de Monaco. On m’a juste dit de chercher le plus gros. Pas celui de Michel Hamelin, l’autre derrière.

J’ai cherché et j’ai trouvé autre chose. Un vrai transatlantique qu’on a directement dans la face tous les jours. C’est le motor-home, yacht, je ne sais plus, de Red Bull. Mes confrères de la F1 qui couvrent le sport des riches depuis des décennies soutiennent que ce motor-home vaut plus que certaines équipes de Formule 1... tout compris.

Je vous le disais hier, c’est fou. J’y suis allé aujourd’hui, c’est encore plus fou.

Photo Réjean Tremblay

De belles histoires de millions

Mais j’ai appris de belles histoires.

Vous pensez, avec raison, que Lance Stroll a atteint la Formule 1 grâce aux millions de son père. Sans les millions qui ont permis à un garçon de 8 ans de progresser pendant 10 ans, rien n’est possible.

«Et pour les autres pilotes, comment pensez-vous que ça se passe?» me demandait un branché hier.

Combien de millions pensez-vous que Red Bull a investis pour faire monter Sebastien Vettel ou Max Verstappen? Ce n’est pas le père qui a payé mais les millions sont venus d’ailleurs. Red Bull finance le karting d’une dizaine de gamins. Puis, ils poursuivent le développement avec cinq ou six d’entre eux. Ensuite, ils continuent d’éliminer les moins forts et au bout de l’histoire, ils prennent le meilleur du lot et il se retrouve dans l’écurie Red Bull. Le processus est différent mais les millions sont les mêmes, m’a-t-on expliqué.

L’argent du Québec

Et puis, les moyens ne sont pas les mêmes. Que ce soit en Asie ou en Europe, on peut trouver des dizaines de commanditaires prêts à investir dans un jeune pilote. Au Québec, Bombardier a dû passer devant le grand Inquisiteur pour s’expliquer d’avoir voulu mousser son image en s’associant à Lance Stroll.

En fait, rien n’a changé. Lance Stroll a eu son père. Les derniers grands pilotes québécois ont eu Player’s. Que ce soit Jacques Villeneuve, Patrick Carpentier ou Alexandre Tagliani, c’est Player’s qui a financé leur développement ou, dans le cas de Villeneuve, le dernier passage vers la Formule 1.

Jean-Paul Blais, l’ancien président du programme de développement de l’écurie Players, pourrait vous en parler pendant une journée complète. Sans jamais se répéter dans ses histoires. Vous le savez, les ayatollahs de l’antitabac ont gagné.

C’est vrai. Y a moins de boucane... mais ça prend un père riche pour faire de la course. Y en a qui ne sont pas encore contents. Faudrait savoir ce qu’on veut.

Gino a pris du galon

Photo Réjean Tremblay

MONACO | Gino Rosato a pris du galon en même temps qu’il en perdait autour de la taille. Gino, qui a vraiment débuté au bas de l’échelle en Formule 1, en fait en bas du premier échelon, est rendu numéro 2 chez Ferrari. Il est l’adjoint du grand patron de l’écurie Maurizio Arrivabene et le directeur des opérations générales chez Ferrari. La grosse job.

D’ailleurs, dans le temps, on pouvait attraper Gino aux quatre coins du paddock. Il était celui qui pouvait nous dépanner, «Torto» et moi, quand on était mal pris. Il était l’homme de confiance de Jean Todt, le boss de l’écurie, et il avait accès à tout.

Aujourd’hui, Gino a son bureau dans le motor-home et les relationnistes de l’équipe veillent sur lui. «Mossieu Rosato est en meeting», se fait-on répondre.

Quand même, entre deux rendez-vous, on a pris le capucino et Gino a raconté son parcours des dernières années. Ce dont il est le plus heureux n’a rien à voir avec la job. Il y a trois ans, il s’est regardé dans le miroir d’une boutique Big and Tall et il n’a vraiment pas aimé ce qu’il a vu.

«Je me suis décidé et j’ai subi l’opération de l’ablation d’une partie de l’estomac. La meilleure décision de ma vie. Et ceux pour qui leur poids est un cauchemar devraient tenter de faire pareil si c’est possible», dit-il.

Il a perdu 90 livres la première année et se maintient à un poids normal depuis plus d’un an.

Il sera à Montréal dans une dizaine de jours. Patrice Brisebois et d’autres de ses loyaux amis l’attendent...

Le son de Saint-Lambert

MONACO | Quelle bénédiction! Hier midi, je suis allé me planter à la Rascasse, le célèbre virage du circuit de Monaco. À la sortie du virage, les pilotes poussent à fond et les moteurs rugissent.

C’est peut-être pas aussi strident que dans les années des V10 ou des gros moteurs turbo mais le nouveau son décoiffe. Autrement dit, le circuit Gilles-Villeneuve ne sera pas l’endroit idéal pour chuchoter des mots doux au Grand Prix.

Et les gens de Saint-Lambert vont retrouver avec grand plaisir, j’en suis convaincu, le doux son des moteurs de Formule 1 pendant tout un week-end.

– Comment ça va, ça te tenterait mon chou?

– Hein ?

– COMMENT ÇA VA, ÇA TE TENTERAIT MON CHOU ?

– HEIN ?

– LAISSE DONC FAIRE D’ABORD !

Vroum, vroum...