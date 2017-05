Cotto dans la mire de Lemieux

Quand une porte se ferme, une autre peut s’ouvrir peu de temps après. C’est un dicton qui pourrait s’appliquer à David Lemieux à la fin de l’été.

Quelques jours après avoir été informé de la tenue du duel entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin, le nom du protégé d’Eye of the Tiger Management circule pour un éventuel combat contre le Portoricain Miguel Cotto (40-5, 33 K.-O.) qui serait présenté avant la fin de l’année.

Après une absence de 21 mois loin du ring, Cotto renouera avec l’action le 26 août alors qu’il croisera le fer avec Yoshihiro Kamegai. Ce qui signifie qu’il ne pourrait pas se mesurer à Lemieux (38-3, 33 K.-O.) avant novembre.

Du même coup, ça donnerait le temps nécessaire au Québécois pour guérir ses blessures à une main et à une épaule avec lesquelles il a dû composer pendant son affrontement contre Marco Reyes, le 6 mai dernier, à Las Vegas.

«Nous sommes très intéressés par cette possibilité, car Cotto est une des figures les plus connues sur la scène internationale, a confirmé Camille Estephan lors d’une entrevue téléphonique avec Le Journal vendredi.

«Par contre, nous allons attendre de voir le prochain combat de Cotto avant de démarrer des négociations sérieuses.»

Cotto est l’un des adversaires potentiels visés par le clan Lemieux depuis deux ans.

Toutefois, les discussions étaient compliquées avec le promoteur du Portoricain, Roc Nation.

La donne a cependant changé il y a quelques jours alors que Cotto est sur le point de se joindre à Golden Boy Promotions avec qui Lemieux fait également des affaires depuis plus de deux ans maintenant.

Montréal dans les plans mais...

Montréal, Las Vegas et New York sont les trois villes qui seraient pressenties pour accueillir ce combat d’envergure. Par contre, il est fort possible que ce choc ait lieu aux États-Unis.

Et la raison est fort simple.

«On doit regarder à quel endroit on pourra maximiser les revenus de ce duel, a souligné Estephan. On va mettre les chiffres sur la table en tenant notamment compte du taux de change.»

Pour la tenue de ce combat, on peut penser que les organisateurs auront besoin entre deux et trois millions de dollars américains pour les bourses des deux boxeurs.