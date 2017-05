Coupe Avco: Rassembleur de Nordiques

«Je me disais que c’était le championnat oublié...» C’est avec cette prémisse toute simple qu’une petite idée est devenue grande, celle de rassembler pour une première fois les anciens Nordiques de la cuvée 1976-77, champions de la Coupe Avco il y a 40 ans.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les retrouvailles qui ravivent ce week-end de vieux souvenirs de la conquête du 26 mai 1977 dans la défunte Association mondiale de hockey (AMH) ne sont pas survenues sous l’initiative première des anciens Nordiques.

Pierre-Yves Dumont, bagagiste de 42 ans au Fairmont Le Château Frontenac, se décrit comme un amateur de sport, mais avant tout un féru d’histoire.

Par un heureux hasard, en février dernier, il a été jumelé à l’ancien des Nordiques Réal Cloutier lors du match de hockey amical Protégeons nos hivers, dans le cadre du Carnaval. Charmé par la personnalité sympathique de celui que l’on surnomme Buddy, M. Dumont a vite fait germer l’idée qui a mené aux retrouvailles de demain (ouvertes au public), lors du brunch dominical du célèbre hôtel.

«Je suis un partisan des Nordiques des années 1980, mais je me demandais pourquoi on ne parlait pas plus des Nordiques des années 1970. C’est un peu comme si la Coupe Avco, on ne sait plus ce que c’est. Je suis allé voir mon directeur général et je lui ai dit : Et si on organisait une réunion des Nordiques de 1976-77 au Château?», a-t-il expliqué au Journal.

Un événement positif

Cette initiative, ensuite portée par l’Association des anciens Nordiques, a fait boule de neige, si bien que près d’une quinzaine d’ex-fleurdelisés seront présents.

Non seulement de nombreux Québécois de l’édition championne y seront pour célébrer ce 40e anniversaire, mais des joueurs venus de l’extérieur comme Curt Brackenbury et Bob Fitchner tenaient aussi à être du rendez-vous. Maurice Filion, directeur général de l’époque, qui participe rarement aux activités des anciens Nordiques, sera aussi de la fête. Comme quoi chacun a apprécié l’éclair de génie.

«La Coupe Avco, c’est l’un des éléments les plus positifs dont personne ne parle. Pour trop de gens, les Nordiques ça se résume à la bataille du Vendredi saint et au but refusé d’Alain Côté. Pourtant, c’est un événement qui a rendu Québec fière», a insisté M. Dumont.

Une modeste contribution

S’il reconnaît qu’il a été en quelque sorte l’instigateur d’un heureux projet, Pierre-Yves Dumont refuse toutefois les fleurs.

«C’est vrai que j’ai eu l’idée, mais le gros du travail a été fait par les anciens Nordiques. L’important n’est pas de savoir qui y a pensé, mais que les joueurs passent un bon moment dans l’hôtel le plus photographié au monde. Il y a une relation particulière entre le Château et les joueurs de l’AMH.»

Les profits de l’événement seront remis à la Société Parkinson, régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Le public est invité à rencontrer les joueurs dès midi, demain, pour des prises de photos et signatures d’autographes.

Un chapitre essentiel

Pas besoin d’avoir vécu l’euphorie de la victoire au Colisée le 26 mai 1977 pour réaliser l’importance que la conquête de la Coupe Avco a eue dans l’histoire des Nordiques.

Lors de la fondation de l’AMH, en 1972, le doute planait constamment sur les chances de succès du circuit et peu croyaient en ses chances réelles d’ébranler les colonnes du temple de la LNH.

Pourtant, pour Québec comme pour d’autres villes qui ont connu du succès dans la ligue, il devenait ensuite plus facile de défoncer les portes de la LNH.

Pierre-Yves Dumont était tout jeune au printemps 1977 et ne garde aucun souvenir de la coupe Avco, mais son importance ne se dément pas pour autant à ses yeux.

«Je me suis documenté et j’ai appris beaucoup. Avec la Coupe Avco, plusieurs se sont mis à prendre les Nordiques au sérieux. Ils étaient regardés de haut. Si les gens de Québec avaient tous écouté le négativisme ambiant concernant l’AMH à l’époque, il n’y aurait probablement jamais eu de Nordiques dans la LNH», a-t-il lancé.

Le sport rassembleur

Pour lui, l’émotion rattachée aux sports comme le hockey se veut un élément rassembleur au sein d’une communauté. Voilà pourquoi, sans perdre le sommeil, il souhaite le retour des Nordiques, comme beaucoup d’amateurs au sang bleu.

«Je ne sais pas si Gary Bettman comprend ça ou s’il voit juste les signes de dollar. Chacun a droit de douter de la viabilité à long terme d’une équipe à Québec, mais entre 10 000 spectateurs en Arizona et un aréna rempli à Québec, il me semble que je tenterais ma chance. Dommage que cette ligue s’obstine à garder des clubs qui vivent aux crochets des équipes canadiennes», a-t-il déploré.