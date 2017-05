Coupe Avco: un triomphe toujours bien vivant

Un mythe tenace veut que les Nordiques n’aient jamais défilé dans les rues de Québec avec la coupe... Faux! Si la coupe Stanley leur a toujours échappé, les Bleus ont tout de même régné sur leur ville, il y a 40 ans aujourd’hui, en soulevant la coupe Avco, emblème de la suprématie dans la défunte Association mondiale de hockey (AMH). Retour sur une conquête marquante, mais souvent oubliée, dans la trop courte épopée de l’équipe.

Le 26 mai 1977, septième et ultime match de la finale... La tension était palpable à l’intérieur du Colisée, lorsque l’égalité à 0-0 persistait après 20 minutes entre les Jets de Winnipeg et les Nordiques. Puis, dès le début du deuxième vingt, Bob Fitchner a ouvert la marque pour les locaux, suivi de buts des chouchous Marc Tardif et Réal Cloutier.

Après que les Jets aient réduit l’écart à deux buts, l’inimitable et regretté Jean-Claude Tremblay a permis de ralentir de nouveau le rythme cardiaque des 11 461 partisans avec un tir «papillon» du centre de la patinoire qui a fait mouche. Un but qui a scié les jambes des Jets et propulsé les Nordiques vers un gain de 8-2 dans ce qui s’est avéré leur seul et unique couronnement dans les rangs professionnels.

«On entendait les bouchons sauter partout dans les gradins. Ça ouvrait des bouteilles, ça chantait, c’était vraiment le party. Ce sont des souvenirs que je n’ai jamais oubliés et que je n’oublierai jamais. Ça se compare à tout ce que j’ai pu vivre dans la LNH. Un championnat, c’est un championnat, même si ce n’est pas la Coupe Stanley», se souvient le directeur général de l’époque, Maurice Filion, qui a aussi longuement occupé cette chaise avec l’équipe après son saut dans la LNH.

Les partisans sur la glace

Dans la foulée de la victoire, le gros trophée a été remis au capitaine Marc Tardif, qui s’est rapidement retrouvé au centre d’amateurs survoltés et festoyant sur la glace.

«C’était extraordinaire de voir les gens sur la patinoire. Je m’en souviens encore très bien. Ce sont des moments très émouvants et même quand j’y pense aujourd’hui, ça me fait encore chaud au cœur», explique le numéro 8.

Photo d'archives

Une rare reconnaissance

Si l’exploit du moment a fait vibrer Québec, l’accession à la LNH deux ans plus tard ainsi que le poids des années ont longuement fait plonger la conquête de la coupe Avco dans les abîmes de l’oubli, sauf chez les plus irréductibles mordus... et les joueurs eux-mêmes! Si bien que l’idée d’un employé du Château Frontenac, Pierre-Yves Dumont, de réunir les artisans du triomphe de 1977, semblait un pari risqué au départ.

Pourtant, une quinzaine d’anciens seront d’un rassemblement, dimanche, au célèbre hôtel. Il leur sera possible de procéder à une toute première photo d’équipe avec la coupe Avco, qui sera en ville grâce à l’initiative du site histoirenordiques.ca et de la Société d’histoire du sport de la capitale nationale.

«Ça fait longtemps, mais c’est une belle reconnaissance. Cette coupe honore toujours les gens de Québec. Ça aura pris le temps que ça a pris, mais on n’a pas le choix de souligner que c’est un exploit. Les gens peuvent oublier, mais comme joueur, tu n’oublies jamais.

«C’était notre Ligue nationale et notre Coupe Stanley à nous!», tranche Réal «Buddy» Cloutier, qui avait terminé au premier rang des compteurs de l’AMH en 1976-77 avec 141 points.

Une porte d’entrée

Non seulement la victoire a réchauffé le cœur des amateurs et des joueurs qui bûchaient en commun depuis 1972 pour obtenir reconnaissance, mais les Nordiques franchissaient du même coup un pas important dans le cadre des tractations en coulisses pour accéder à la LNH.

«Les gens qui étaient au Colisée étaient emballés. Ça hurlait, c’était l’euphorie. Je pense qu’on avait tous la même idée en arrière de la tête et c’était qu’en remportant la coupe Avco, on se mettait un pied dans la porte de la LNH comme future équipe d’expansion. C’est pour ça que cette coupe a eu tant d’importance. C’est évident que ça nous apportait beaucoup de crédibilité comme organisation. On devenait l’une des concessions les plus convoitées de l’AMH», croit Maurice Filion.

La fusion tant attendue est finalement survenue le 30 mars 1979, pavant la voie aux Nordiques, aux Jets, aux Oilers et aux Whalers vers la LNH.

Quarante ans après la coupe Avco, Québec se retrouve toujours au cœur d’une autre opération séduction auprès de la LNH. Décidément...

Une conquête familiale pour les Bordeleau

Photo d'archives

Tout championnat représente un aboutissement unique sur le plan sportif. Et quand il est célébré sous le signe de la famille, la saveur de la victoire est d’autant plus particulière.

Les frères Christian et Paulin Bordeleau ont vécu le rare bonheur de soulever la coupe Avco ensemble, avec les Nordiques de 1976-77.

Le premier avait terminé au troisième rang des marqueurs de l’équipe avec 107 points tandis que le second avait été le quatrième meilleur buteur en touchant la cible à 42 reprises.

Non seulement ont-ils contribué grandement aux succès de l’équipe, mais des événements familiaux riches en émotions ont teinté leur parcours vers la Coupe.

«Mon deuxième fils est né le 25 mai, la veille de notre grande victoire. Je n’avais pas dormi beaucoup et je suis allé rejoindre mon épouse après le match. Le petit était avec moi pour le défilé en ville avec la coupe. Ce sont vraiment des souvenirs inoubliables», s’est remémoré Paulin Bordeleau, aujourd’hui entraîneur-chef du Phénix du Collège Esther-Blondin, de la Ligue Midget AAA.

Décès du paternel

C’est sans compter que durant les séries, le père des Bordeleau est décédé des suites d’un cancer.

«J’ai nommé mon fils Paulin en son honneur. C’est très spécial quand j’y repense. Dans la LNH, je n’ai pas fait ce qu’il fallait pour me prouver à ma juste valeur, donc mes années à Québec avec mon frère demeurent parmi mes plus beaux souvenirs», lance Paulin Bordeleau.

Pour son frère Christian, l’aspect familial a aussi teinté positivement le triomphe. «Notre père nous avait vus jouer souvent et c’était particulier de jouer cette finale sans lui. Paulin et moi, on a toujours eu une excellente relation, donc on a souvent reparlé de ces années-là», s’exprime celui qui, huit ans avant la coupe Avco, avait remporté la coupe Stanley avec le Canadien.

«Je n’avais pas un poste régulier à Montréal, tandis qu’à Québec, je remplissais un rôle important. Quand tu es un pilier de l’équipe, c’est différent. Combien de grands joueurs n’ont jamais gagné un championnat? Nous, on l’a fait! Et je peux te dire qu’à Québec, maudit qu’on a eu du fun!» s’exclame-t-il.

Photo d'archives

Toujours en quête de respect

Puisque le circuit maudit n’a fait concurrence à la LNH que durant sept saisons, de 1972 à 1979, plusieurs au fil du temps ont pris un malin plaisir à dénigrer l’importance de la conquête de la coupe Avco.

Pour les anciens Nordiques, de toute évidence, il s’agit là d’une perception obtuse des événements de l’époque.

«Pour les gens de Montréal et même certains de Québec, tant que ce n’est pas la LNH, ça n’a pas de valeur. Sauf que pour gagner la coupe Avco, tu devais passer à travers un circuit professionnel très dur, ouvert, axé sur l’offensive. Notre mérite d’avoir gagné la coupe Avco n’est pas assez reconnu, mais ceux qui l’ont gagnée le savent. On a saigné pas mal», relate Serge Bernier, qui avait été élu joueur le plus utile des séries au printemps 1977 avec 14 buts et 22 passes en 17 parties.

«C’est un grand dommage, parce que ça reste une ligue professionnelle qui était un peu l’antichambre de la LNH. Gagner cette coupe-là, c’était gros. Les Jets de Winnipeg dominaient pas mal et on les a battus en finale, donc c’était un grand accomplissement. C’était toute une histoire pour nous de gagner une coupe à Québec.»

Des exploits oubliés

Pour Réal Cloutier, dont les prouesses offensives ont maintes fois époustouflé les partisans des Nordiques, il ne fait aucun doute que la coupe Avco a aidé les Nordiques à accéder au grand circuit, mais que la reconnaissance n’a jamais été au rendez-vous pour autant.

«Une fois dans la LNH, on n’a même jamais reconnu nos statistiques dans l’AMH (566 points en 369 matchs pour Cloutier). Pour bien des gens, l’AMH et la Coupe Avco, ça ne comptait pas. Il y a un manque de respect, c’est sûr, mais on ne peut rien y changer», déplore la fierté de Saint-Émile.

C’est le même état d’esprit qui habite l’ancien DG Maurice Filion, qui ne perd pas le sommeil pour autant.

«À l’extérieur de Québec, ce n’était pas un gros trophée, mais on ne se préoccupe pas de ça. L’important, c’est qu’on l’a gagné et qu’on a montré qu’on pouvait jouer contre n’importe qui. On avait assez de potentiel pour jouer contre plusieurs clubs de la LNH, c’est officiel», assure-t-il.