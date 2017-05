De père en filles

Le chef Ricardo Larrivée a eu toute une surprise lorsque sa fille Clémence, 17 ans, lui a annoncé cette année son inscription à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

«Dans ma tête, elle se dirigeait vers les communications, et quand elle m’a dit qu’elle voulait s’inscrire à l’ITHQ, je pensais m’évanouir! Elle a toujours aimé cuisiner. Je vais donc l’entraîner du côté des développements du Café et des recettes», raconte l’homme ­d’affaires, à l’événement caritatif BBQ Urbain, au profit de la Société de ­recherche du cancer, jeudi dernier, à la Gare Windsor.

De plus, son aînée, Béatrice, 19 ans, a aussi l’ambition de reprendre le flambeau.

«Elle a toujours aimé le côté gestion et affaires, comme sa mère. Je ne pourrai plus vendre l’entreprise et je serai peut-être obligé de travailler jusqu’à 100 ans», s’exclame en riant le populaire cordon-bleu.